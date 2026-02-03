挾美國關稅紅利搶進28億市場 昌榮國際引進航太級車膜科技

昌榮國際董事長陳振忠除車用科技外，亦跨足高端滋養市場。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

隨著台美關稅談判塵埃落定，進口車價格與美系車款話題持續發酵，市場普遍預期今年新車掛牌量將再創新高。在車市升溫的同時，昌榮國際引進奈米陶瓷車膜品牌Uleemark，看準台灣約28億元規模的隔熱紙市場，以航太級材料科技與高性價比定位快速卡位，預計今年可望搶下超過2億元市占。

昌榮國際董事長陳振忠表示，「我們不是單純賣隔熱紙，而是希望建立一套可被理解、可被驗證的車用產品標準。」，陳振忠分析，台灣車膜市場長期存在結構性問題，包括產品規格難懂、技術差異不透明、保固責任模糊，消費者往往只能聽從銷售話術做選擇，因此昌榮國際選擇引進整合德國、日本與美國三地研發團隊的關鍵技術與基材，重新建立消費者能真正比較的產品基準。

不同於多數品牌只聚焦單一產品，Uleemark在台灣採取「隔熱紙加漆面保護膜（PPF）」的雙軸策略，從車內舒適延伸至車輛長期資產保護。隔熱紙採用航太級奈米陶瓷材料結合磁控製程技術，在高隔熱效能下仍維持高透光與通訊穩定。PPF則選用日本MATAI TPU與德國BASF技術，強調耐候性與抗黃化表現。因應電動車快速成長，陳振忠指出，對電動車而言，隔熱不只是舒適，而是影響續航與能源效率的關鍵因素，因此特別針對TESLA推出專屬隔熱方案。更特別的是在台灣推出「隔熱紙安心險」，展現品牌直接為品質負責的經營態度。

除車用科技外，昌榮國際亦跨足高端滋養市場，代理頂級燕窩品牌「鼎官燕」，主打高品質原料、完整溯源與嚴謹製程。陳振忠指出，不論車用科技或滋養產品，本質皆是將高門檻技術轉化為消費者能理解、信任、長期使用的價值。展望未來三到五年，昌榮國際將持續擴大通路布局，推動台灣車膜市場科技化與標準化，逐步打造橫跨車用科技與高端生活的「科技生活品牌」版圖。