挾「小王」凌虐丟包！警當街追逐5嫌 2小時緝捕搜出毒品
花蓮縣 / 綜合報導
花蓮縣壽豐鄉昨（7）日發生一起擄人傷害案，一名吳姓男子疑似懷疑女友與邱姓男子有染，找了4名友人到男子家中，拿棍棒毆打對方之外，還把人押上車，之後在偏僻的產業道路把人丟包。警方獲報後，立即鎖定車輛、還展開驚險的追逐戰，事後包含主嫌在內共5人全都落網，警方還在車上查扣安非他命和海洛因。
員警說：「下車，下車，下車。」員警加速往前開堵住白車，接著下車舉槍對準車輛，一邊大聲喝斥一邊打開車門，再把車上的人拉出車來壓制在地，而這還沒結束，因為還有共犯開另一輛車趁隙逃逸，追捕第二台開車聲，警方急忙坐上駕駛座，緊踩油門繼續追，鳴笛聲響徹雲霄，在街上上演你跑我追的追逐戰，全力與全速追緝，因為這兩輛車涉嫌擄人和傷人。
目擊民眾說：「白色的轎車，從那邊被打。」目擊民眾說：「在他家前面旁邊的那邊打，我想說怎麼那麼吵，我就來看，結果是5個人拿一個棍子這麼長。」
事情7日上午發生在花蓮壽豐鄉，吳姓主嫌懷疑陳姓女友與邱姓男子有染，找來其他4名友人到男子家中，用棍棒毆打對方後把人押上車，打算載往工寮繼續凌虐，但途中把人丟包在偏僻的產業道路，警方獲報後隨即鎖定車輛，攔截圍捕，也在2小時內成功逮人。
員警說：「(嫌犯)現在的話，是都被扣起來了。」所幸遭毆打的邱姓男子沒有生命危險，但頭部有鈍器傷，腿部有撕裂傷，身體還有多處瘀青，花蓮縣警吉安分局偵查隊長張淑光說：「現場查扣安非他命，海洛因以及電纜線，還有棍棒等證物。」包含主嫌在內共5名嫌犯全都落網，全案也依毒品妨害自由等罪移送花蓮地檢署偵辦。
慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡EBC東森新聞 ・ 9 小時前
近期，裴珍映以個人歌手身分重新確立音樂方向，透過帶著自我情感與故事的舞台，展現更加成熟的姿態。「BEGIN,YOUNG」的主題帶著「從此刻開始，嶄新出發」的訊息，象徵他作為藝人邁向新篇章的旅程，也代表與粉絲一同開啟人生新頁的特別意義。所屬經紀公司AURA Entertainment表...CTWANT ・ 11 小時前
台中市大里區李姓男子（左2）8日與友人飲酒發生口角衝突，竟持水果刀刺傷友人後逃逸。警方獲報循線逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 8 小時前
即時中心／黃于庭、李美妍報導輝達台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉地上權。對此，台北副市長李四川今（8）日透漏，原則上下週五（14）前就可簽訂協議書，下下週便會開始辦理地上權相關程序。李四川表示，大概到昨天為止，市府及新壽的會計人員都已經審查完畢，原則上會於下週一把審定項目向議會報告，希望在下週三大會當中能盡速通過。他也說明，因是該項使用平均地權基金，要是議會同意，就可併決算先行支付。此外，李四川也提到，合意解約協議書已在昨天交給新壽律師，下週三之前應該可以確定，新壽則預計下週四、週五召開臨時董事會，若董事會也確定，原則上下週五前就可簽訂解約協議書，下下週開始辦理地上權相關程序，移轉至北市府，啟動都市計畫。媒體提問，因為大約下週五才簽定協議書，是否會擔心議員對於支出有疑慮？李四川回應，新壽所提出的成本，與北市府當初計算項目差不多，不過市府把比例列得比較低，新壽則認為成本較高，「原則上我們都還是可以接受，又經過會計師認證，議會應該可以順利通過」。至於輝達執行長黃仁勳旋風訪台，雖然無法碰面，外界好奇有無致電打招呼？李四川則說，他們來台時間相當緊湊，北市府與輝達團隊每週都有聯繫，包括他們現在要在國內找建築師，以及為投資計畫書找顧問等都在進行。原文出處：快新聞／北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議 更多民視新聞報導自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬民視影音 ・ 10 小時前
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 13 小時前
台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工自由時報 ・ 14 小時前
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒...華視 ・ 10 小時前
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，持續空勘、空拍，目前狀況穩定。不過，花蓮分署依據目前的氣象資料，鳳凰颱風...CTWANT ・ 11 小時前
斗南鎮農會舉辦的「幸福島嶼」活動進入第四屆，今年以「We are…」為主題，今、明兩天在斗南之森食農教育園區舉辦，結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗，吸引逾萬人參與。農會總幹事張燕容說，盼串聯各地農友、青農與文創品牌，打造寓教於樂及永續傳承的年度盛典。自由時報 ・ 9 小時前
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前