挾「小王」凌虐丟包！警當街追逐5嫌 2小時緝捕搜出毒品

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣壽豐鄉昨（7）日發生一起擄人傷害案，一名吳姓男子疑似懷疑女友與邱姓男子有染，找了4名友人到男子家中，拿棍棒毆打對方之外，還把人押上車，之後在偏僻的產業道路把人丟包。警方獲報後，立即鎖定車輛、還展開驚險的追逐戰，事後包含主嫌在內共5人全都落網，警方還在車上查扣安非他命和海洛因。

員警說：「下車，下車，下車。」員警加速往前開堵住白車，接著下車舉槍對準車輛，一邊大聲喝斥一邊打開車門，再把車上的人拉出車來壓制在地，而這還沒結束，因為還有共犯開另一輛車趁隙逃逸，追捕第二台開車聲，警方急忙坐上駕駛座，緊踩油門繼續追，鳴笛聲響徹雲霄，在街上上演你跑我追的追逐戰，全力與全速追緝，因為這兩輛車涉嫌擄人和傷人。

目擊民眾說：「白色的轎車，從那邊被打。」目擊民眾說：「在他家前面旁邊的那邊打，我想說怎麼那麼吵，我就來看，結果是5個人拿一個棍子這麼長。」

事情7日上午發生在花蓮壽豐鄉，吳姓主嫌懷疑陳姓女友與邱姓男子有染，找來其他4名友人到男子家中，用棍棒毆打對方後把人押上車，打算載往工寮繼續凌虐，但途中把人丟包在偏僻的產業道路，警方獲報後隨即鎖定車輛，攔截圍捕，也在2小時內成功逮人。

員警說：「(嫌犯)現在的話，是都被扣起來了。」所幸遭毆打的邱姓男子沒有生命危險，但頭部有鈍器傷，腿部有撕裂傷，身體還有多處瘀青，花蓮縣警吉安分局偵查隊長張淑光說：「現場查扣安非他命，海洛因以及電纜線，還有棍棒等證物。」包含主嫌在內共5名嫌犯全都落網，全案也依毒品妨害自由等罪移送花蓮地檢署偵辦。

