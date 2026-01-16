挾7億票房劍指奧斯卡 《情感的價值》導演「繼續留在挪威」

史戴倫史柯斯嘉（左）在片中飾演導演，邀請好萊塢女星艾兒芬妮擔任他編寫劇本的女主角。（海鵬提供）

在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌的電影《情感的價值》（Sentimental Value），全球票房目前將近7億台幣，超越該片導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作《世界上最爛的人》的全球總票房4.1億台幣（美金1310萬元）。若再加上義大利、日本將於二月上映，美國發行商Neon亦將於本月底全美重新上映，該片可望成爲影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」

《情感的價值》代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片、目前已獲選晉級15強。根據全球總發行商MK2電影統計，《情感的價值》全球票房將近7億台幣票房（美金2,190萬元）。由於該片尚未在義大利和日本等主要市場上映，而美國發行公司NEON更將於1月25日於全美重新上映，票房可期。有趣的是，尤沃金提爾早期的電影每部票房全球收入大約僅在4000多萬台幣左右，唯獨《世界上最爛的人》曾創4.1億台幣，《情感的價值》賣座成績遠遠超乎預期。

《情感的價值》由坎城影后蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）和挪威女星英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）主演，講述一對姊妹試圖與疏遠的導演父親（史戴倫史柯斯嘉 Stellan Skarsgård 飾）重建關係的故事。好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）則客串飾演被選中的女明星，戲份關鍵精彩。

《情感的價值》問世後獲獎不斷，去年5月在坎城影展贏得評審團大獎，接著史戴倫史柯斯嘉獲金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特·李拉歐斯獲國家評論協會獎最佳女配角獎。除了代表挪威角逐奧斯卡最佳國際電影外，也可望在其他獎項受肯定。

挪威導演尤沃金提爾擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，他曾以《世界上最爛的人》讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影展最佳女主角獎，更入圍奧斯卡金像獎最佳劇情片、最佳劇本。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。

《情感的價值》被視為尤沃金提爾對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。在創作《情感的價值》劇本時，剛好尤沃金提爾有一棟家族傳承的房子正在出售，讓他開始思考「家」的定義。已成為父親的他，思索著「能傳遞給下一代什麼？」，並從他曾居住過的「房子」角度思考並切入整個故事。該片背景再次設定在奧斯陸，但更比他的「奧斯陸三部曲」（《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》）深刻、豐富並且宏大。不僅由四個主要角色一起驅動故事，更在家族時間軸上來回穿梭，劇情豐沛動人，被視為尤沃金提爾最成熟且最具情感穿透力的作品。

尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。《情感的價值》將於1月23日起在台上映。

