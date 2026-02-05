捉姦直播成真愛實境秀，出軌夫肉身護駕！網變風向讚小三「正啊」。圖／翻自《黑料網》X

中國廣東潮州近日有一場直播，但這原本是一場捉姦直播，後來卻意外變成「真愛實境秀」，引發網友關注。

相信這是一名人妻為了捉姦，故意開直播想要留下證據，並讓渣夫與小三出醜。一開始果然成功吸引許多網友觀看，並引發討論，一開始網友直呼：「還不快報警！」、「這麼刺激。」、「貴圈真亂。」但後來網友慢慢改變風向，因為看到渣夫全程用肉身護著小三，這時就有網友說：「這是真愛吧！」、「分不開耶！」還有網友稱讚，小三本人蠻漂亮的，也難怪渣夫想要轉向她的懷抱。

不過也有網友質疑，這是否是一種「套路」，內容全是假的，只是直播主想要來吸住網友眼球。目前未知這群人後來如何解決紛爭，也未知有無警方介入處理。

網友稱讚小三本尊很美，不過在鏡頭前一直被正宮攻擊。圖／翻自《黑料網》X

近期中國社會興起直播，但內容也五花八門，甚至有不少怪誕內容。例如近日就有一名女主播，不走賣肉路線，反而身懷絕技，她在直播現場玩夜市遊戲，不斷對著前方的各種容器「射箭」，不過她百發百中，比AI還更猛，讓許多網友看見都驚到全跪了。另外日前還有中國陝西中醫藥大學附設醫院婦二科，在社群平台上直播手術，網友原以為只是普通手術過程，仔細一看，才發現手術台上為女性患者，而且私處完全不遮蔽處理，遭到民眾檢舉。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



