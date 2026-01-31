捉拿張又俠是習近平發動的一場宮廷政變

24日中國中央軍委副主席張又俠與解放軍聯合參謀部參謀長劉振立被立案接受調查，習近平再度整肅共軍內部極高層人事。圖／中國人民網

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

2026年真是驚濤駭浪的一年，一開年爆炸性消息就接踵而來。國際上有美國生擒委內瑞拉總統﹑伊朗民間暴動﹑格陵蘭島爭端等重磅事件，世界進入大動盪﹑大改組的階段。

在大陸，早前爆出馬興瑞落馬傳聞，近日更由軍方公開宣佈，政治局委員﹑中央軍委第一副主席張又俠，中央軍委委員﹑聯合參謀部參謀長劉振立，也同時被以「嚴重違紀違法」而帶走調查。

事件還在發酵中，有消息稱北京高速公路實施戒嚴，天安門軍警密佈，北京周圍軍隊調動頻繁，中紀委網站上有關張又俠被捉的消息竟然消失。表面看起來，似乎是習近平主動削平張又俠在軍中勢力，但實際上更可能是習近平為自保發動的一場宮廷政變。

習近平身兼中共黨﹑國家和軍隊最高職位，按理手上的權力可以無邊界，想要做什麼都可以，但熟悉中共政治的人都明白，他只是中共在前台的第一人，他的權力仍受到黨內最高權力機制的制約。

中共政治傳統上，在前台的是執行者，在幕後的才是決策者。胡趙時代胡趙在前台，幕後是鄧小平與陳雲；江朱時代江朱在前台，「八老」垂䈴聽政；胡溫時代胡溫在前台，江朱在幕後；習近平時代習在前台，黨內老人幫在幕後。

政治強人消失之後，幕後老人幫不再是個別人主導，而是一種集體決策機制，這個機制照顧全局，決定黨的政治路線，以及黨政軍最高層的人事任免。前台發生的任何爭吵，人事調動上的爭權奪利，最終都不是前台自己決定，而是幕後協調決策的結果。

明白這個機制，才可以解釋為何去年習近平一度頗不得意，他的親信如何衛東﹑苗華﹑李尚福先後被整肅落馬。習近平表面掌握最高權力，可是他在黨的政治路線上似乎沒有主導權，他的親信一個個被剪裙邊。在一人獨裁的表面現象之下，隱伏著一種他力不從心的跡象，為何如此怪異，因為在他頭上還有一個老人幫。

繼何衛東﹑苗華和李尚福之後，習近平另一親信馬興瑞也凶多吉少，最近連他最信賴的部屬﹑曾任中央軍委主席辦公室主任的鍾紹軍中將也被帶走調查。也就是說，習近平在軍隊中幾乎已成孤家寡人，若大權歸習，習不至如此被動。

老人幫掌握省部級人事大權，任免的標準是黨內的權力平衡﹑接班人的考察培養，同時靠各派呈上來的證據，決定對犯罪官員的懲治。習近平有權薦舉和保護自己的親信，但如果他的親信有確切的犯罪證據，他想保也是保不住的，這便是何衛東等軍隊高官也要落馬的原因。

那麼，捉拿張又俠，究竟是中共老人幫的共識，還是習近平借刀殺人呢？事件公開後，《華爾街日報》有報道稱，張又俠出賣中共核機密給美國，如果此說屬實，那麼勾結美國﹑出賣情報便是處置張又俠最有力的理由，但中共官媒事後指控，卻是「嚴重踐踏和破壞軍委主席負責制」，即是與習近平搞對立。

放著勾結外國勢力﹑出賣軍事情報這種人神共憤的理由不用，卻用與習近平分庭抗禮為理由，這有違常理。中共老人幫長期以來主張黨的集體領導，如果是老人幫作主清除張又俠，便不會用抵制習近平領導作為理由，可見此事一開始就是習近平在操作。

老人幫安插張又俠在軍隊最高層，志在分薄習近平的權力，張又俠的落馬，不符老人幫的初衷，因為張又俠倒台，軍隊就是習一人天下。因此，捉拿張又俠，顯然要連同控制老人幫兩件事同時做，否則捉下張又俠後，若老人幫仍掌最高權力，習近平將自掘墳墓。

當習近平的人馬一個個被老人幫揪下，他的地位便開始動搖，他沒有可用之人，沒有可供操作的政治空間，他會開始恐慌，失去安全感，預感到未來政治下場的悲慘。在政治局常委一層，他暫時可以控盤，政治局委員一級就複雜了，至於軍隊，他的人馬星散，軍委日常工作都由張又俠主持，習近平已鞭長莫及。

中共的傳統強調黨指揮槍，因為槍才是權力的根本保障，習近平一旦察覺對軍隊失去主導權，他的地位便岌岌可危。張又俠掌管軍隊日常工作，「將在外君命有所不受」，時間長了，習近平被架空，他的政治意圖被中途阻截，長期容忍下去，他便成為光杆司令。

中共的傳統強調黨指揮槍，因為槍才是權力的根本保障。圖／中國國防部官網

要拿下張又俠，習近平有蔡奇作打手。張又俠雖掌管軍隊，但軍隊調動需軍委主席批准，而蔡奇手上卻有中央警衛局可用。表面上張又俠人多勢壯，而實際可操作的空間不大，反而蔡奇隨時可以用非常規手段解決問題。

既然中共老人幫是幕後最高權力機制，為何習近平還敢在太歲頭上動土？這便是習近平絕地反擊盡地一煲的理由。再容忍長期削權，便等於坐以待斃，與其作他人砧上肉，不如先下手為強，出人意料搞一場宮廷政變，既拿下政敵張又俠，更進一步控制老人幫，把中共最高權力收歸己有，一勞永逸。

所以整個事件分兩部份，明的一面是捉拿張又俠和劉振立，將軍委實權掌握在自己手上，暗的一面是由中央警衛局派人控制老人幫，一舉破壞黨內的最高決策機制。依老規矩，老人幫權力很大，但他們不是一個整體，只是一種機制，互相之間也勾心鬥角，有利害衝突，只是在黨的整體利益上有共同依附的需要而已。

老人幫被分別控制技術上很容易，因為他們的保安和工作生活都由中央警衛局負責，蔡奇一聲令下，老人幫各自束手就擒，至此黨內幕後最高決策機制名存實亡，那時再沒有對習近平的掣肘與威脅，他真的可以號令天下。

當然，這是一個大賭注，贏了習近平通吃，輸了一舖清袋，所以捉拿張又俠不是一件事的結束，而是一件事的開始，事件還在發酵中，還可能釀成政治大災難。稍後十天半月將是關鍵，習近平是龍是蟲，是生是死，在此一舉。

經此一役，中共高層內鬥白熱化，內耗更巨，內傷更重。內憂外患之下，黨心已散，軍心已亂，民心已死，中國就在一場大災劫的前夕。

以上是筆者胡思亂想，信不信由你，說中了無獎，說不中全當笑話看。

