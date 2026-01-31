捉拿張又俠是習近平發動的一場宮廷政變
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書
2026年真是驚濤駭浪的一年，一開年爆炸性消息就接踵而來。國際上有美國生擒委內瑞拉總統﹑伊朗民間暴動﹑格陵蘭島爭端等重磅事件，世界進入大動盪﹑大改組的階段。
在大陸，早前爆出馬興瑞落馬傳聞，近日更由軍方公開宣佈，政治局委員﹑中央軍委第一副主席張又俠，中央軍委委員﹑聯合參謀部參謀長劉振立，也同時被以「嚴重違紀違法」而帶走調查。
事件還在發酵中，有消息稱北京高速公路實施戒嚴，天安門軍警密佈，北京周圍軍隊調動頻繁，中紀委網站上有關張又俠被捉的消息竟然消失。表面看起來，似乎是習近平主動削平張又俠在軍中勢力，但實際上更可能是習近平為自保發動的一場宮廷政變。
習近平身兼中共黨﹑國家和軍隊最高職位，按理手上的權力可以無邊界，想要做什麼都可以，但熟悉中共政治的人都明白，他只是中共在前台的第一人，他的權力仍受到黨內最高權力機制的制約。
中共政治傳統上，在前台的是執行者，在幕後的才是決策者。胡趙時代胡趙在前台，幕後是鄧小平與陳雲；江朱時代江朱在前台，「八老」垂䈴聽政；胡溫時代胡溫在前台，江朱在幕後；習近平時代習在前台，黨內老人幫在幕後。
政治強人消失之後，幕後老人幫不再是個別人主導，而是一種集體決策機制，這個機制照顧全局，決定黨的政治路線，以及黨政軍最高層的人事任免。前台發生的任何爭吵，人事調動上的爭權奪利，最終都不是前台自己決定，而是幕後協調決策的結果。
明白這個機制，才可以解釋為何去年習近平一度頗不得意，他的親信如何衛東﹑苗華﹑李尚福先後被整肅落馬。習近平表面掌握最高權力，可是他在黨的政治路線上似乎沒有主導權，他的親信一個個被剪裙邊。在一人獨裁的表面現象之下，隱伏著一種他力不從心的跡象，為何如此怪異，因為在他頭上還有一個老人幫。
繼何衛東﹑苗華和李尚福之後，習近平另一親信馬興瑞也凶多吉少，最近連他最信賴的部屬﹑曾任中央軍委主席辦公室主任的鍾紹軍中將也被帶走調查。也就是說，習近平在軍隊中幾乎已成孤家寡人，若大權歸習，習不至如此被動。
老人幫掌握省部級人事大權，任免的標準是黨內的權力平衡﹑接班人的考察培養，同時靠各派呈上來的證據，決定對犯罪官員的懲治。習近平有權薦舉和保護自己的親信，但如果他的親信有確切的犯罪證據，他想保也是保不住的，這便是何衛東等軍隊高官也要落馬的原因。
那麼，捉拿張又俠，究竟是中共老人幫的共識，還是習近平借刀殺人呢？事件公開後，《華爾街日報》有報道稱，張又俠出賣中共核機密給美國，如果此說屬實，那麼勾結美國﹑出賣情報便是處置張又俠最有力的理由，但中共官媒事後指控，卻是「嚴重踐踏和破壞軍委主席負責制」，即是與習近平搞對立。
放著勾結外國勢力﹑出賣軍事情報這種人神共憤的理由不用，卻用與習近平分庭抗禮為理由，這有違常理。中共老人幫長期以來主張黨的集體領導，如果是老人幫作主清除張又俠，便不會用抵制習近平領導作為理由，可見此事一開始就是習近平在操作。
老人幫安插張又俠在軍隊最高層，志在分薄習近平的權力，張又俠的落馬，不符老人幫的初衷，因為張又俠倒台，軍隊就是習一人天下。因此，捉拿張又俠，顯然要連同控制老人幫兩件事同時做，否則捉下張又俠後，若老人幫仍掌最高權力，習近平將自掘墳墓。
當習近平的人馬一個個被老人幫揪下，他的地位便開始動搖，他沒有可用之人，沒有可供操作的政治空間，他會開始恐慌，失去安全感，預感到未來政治下場的悲慘。在政治局常委一層，他暫時可以控盤，政治局委員一級就複雜了，至於軍隊，他的人馬星散，軍委日常工作都由張又俠主持，習近平已鞭長莫及。
中共的傳統強調黨指揮槍，因為槍才是權力的根本保障，習近平一旦察覺對軍隊失去主導權，他的地位便岌岌可危。張又俠掌管軍隊日常工作，「將在外君命有所不受」，時間長了，習近平被架空，他的政治意圖被中途阻截，長期容忍下去，他便成為光杆司令。
要拿下張又俠，習近平有蔡奇作打手。張又俠雖掌管軍隊，但軍隊調動需軍委主席批准，而蔡奇手上卻有中央警衛局可用。表面上張又俠人多勢壯，而實際可操作的空間不大，反而蔡奇隨時可以用非常規手段解決問題。
既然中共老人幫是幕後最高權力機制，為何習近平還敢在太歲頭上動土？這便是習近平絕地反擊盡地一煲的理由。再容忍長期削權，便等於坐以待斃，與其作他人砧上肉，不如先下手為強，出人意料搞一場宮廷政變，既拿下政敵張又俠，更進一步控制老人幫，把中共最高權力收歸己有，一勞永逸。
所以整個事件分兩部份，明的一面是捉拿張又俠和劉振立，將軍委實權掌握在自己手上，暗的一面是由中央警衛局派人控制老人幫，一舉破壞黨內的最高決策機制。依老規矩，老人幫權力很大，但他們不是一個整體，只是一種機制，互相之間也勾心鬥角，有利害衝突，只是在黨的整體利益上有共同依附的需要而已。
老人幫被分別控制技術上很容易，因為他們的保安和工作生活都由中央警衛局負責，蔡奇一聲令下，老人幫各自束手就擒，至此黨內幕後最高決策機制名存實亡，那時再沒有對習近平的掣肘與威脅，他真的可以號令天下。
當然，這是一個大賭注，贏了習近平通吃，輸了一舖清袋，所以捉拿張又俠不是一件事的結束，而是一件事的開始，事件還在發酵中，還可能釀成政治大災難。稍後十天半月將是關鍵，習近平是龍是蟲，是生是死，在此一舉。
經此一役，中共高層內鬥白熱化，內耗更巨，內傷更重。內憂外患之下，黨心已散，軍心已亂，民心已死，中國就在一場大災劫的前夕。
以上是筆者胡思亂想，信不信由你，說中了無獎，說不中全當笑話看。
