捍胃健康無幽同行 衛福部啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌
根據衛福部統計，胃癌死亡率在台灣排第七，而胃幽門螺旋桿菌就是造成胃癌最主要的因素。為了讓國人生活更健康，衛福部今天(27日)宣布從今年1月1日開始，啟動公費糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務，希望符合資格民眾多利用，早期發現早期治療。
衛福部次長莊人祥表示，十大癌症發生率裡面胃癌是第九名，而死亡率更高達第七名。莊人祥自己也是胃癌病友，因此他很高興表示衛福部從今年1月1日開始，啟動胃癌公費篩檢服務，只要年滿45歲到74的民眾，一生可以有一次糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌的服務。
莊人祥：『(原音)主要是因為台大這邊跟我們地區的衛生單位合作，發現說胃癌篩檢對國人非常有益，所以從今年1/1開始，我們針對45-74歲我們用糞便方式來收集檢測幽門桿菌，這部分由我們全國醫院跟診所都一起合作。』
台大醫學院院長吳明賢也表示，他們最早從馬祖發現當地胃癌發生率盛行，但經過積極篩檢跟治療後，現在馬祖已經變成長壽島，而且糞便篩檢還一次可以做大腸癌與胃癌的檢測，非常便利。
台大醫師李宜家也指出，國際衛生組織從30年前就把胃幽門螺旋桿菌列為第一級致癌物，而民眾若篩檢出陽性也不用害怕，只要使用抗生素治療，遵照醫囑，很快就可以除菌成功。
記者會還邀請到活動大使藝人唐玲現身說法，因為唐玲自己也是胃癌病友，她分享自己當年忽略身體警訊也不想面對，導致最終切除2/3的胃；她今天出席就是要告訴民眾，現在的篩檢方式簡單又方便，大家一定要做篩檢，若發現陽性也要積極治療，才會迎向健康人生。
