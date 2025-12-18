《捍衛任務》團隊打造《邦尼殺死他》 史蒂芬史匹柏一看就愛上

《邦尼殺死他》由蘇菲斯隆（左）與邁茲米克森（右）領銜主演。（圖／采昌提供）

由《捍衛任務》（John Wick）製作團隊打造的年度奇幻動作鉅片《邦尼殺死他》（Dust Bunny），將小女孩與床下嗜人怪物的奇幻故事搬上大銀幕。最初，這劇本是導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）為了奇幻劇集《幻海奇談》（Amazing Storie）構思的單元劇內容，可惜審核過程卡關，導致最終未被採用；不過在開發過程之中，他卻從擔任劇集執行製作的名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）那邊獲得寶貴建議，史匹柏表示「非常喜歡」該作，決定將原先的構想，延伸成更具體、更深入的電影內容。

尤其導演布萊恩富勒是個熱愛《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《七寶奇謀》（The Goonies）、《小精靈》（Gremlins）等史蒂芬史匹柏創辦公司「安培林」製作電影的人，著迷於片中兒童陷入危機的故事，他表示：「我熱愛安培林風格的電影，喜歡看小孩子陷入危險或恐怖情境。我的童年都在瘋狂追看這些作品，是我成長時期的養分，有種入門級恐怖片的感覺，帶點暴力元素但卻非常有趣。」因此他在本片融入80年代的「安培林風格」，藉此向這些童年名作們致敬。

《邦尼殺死他》結合暗黑童話、殺手電影與超現實奇幻元素，導演布萊恩富勒在開發劇本的過程中，從擔任劇集執行製作的名導史蒂芬史匹柏那邊獲得寶貴建議，他回憶：「這個故事，是跟史蒂芬史匹柏一起來回討論出來的，我們收到他的筆記與建議，要怎麼講一個能讓孩子感到害怕，又能獲得啟發，並將這些元素傳遞給各年齡層觀眾，他有非常具體的想法。」這部作品也獲得史匹柏高度支持，更表示「非常喜歡這個故事！」導演也將這些收穫內化，延伸成如今更具體、更深入，並構築其獨特宇宙觀的奇幻動作大片。

《邦尼殺死他》將小女孩與床下嗜人怪物的奇幻故事搬上大銀幕。（圖／采昌提供）

首度自編自導長片《邦尼殺死他》的布萊恩富勒，提起本片創作源頭，也揭開一段感傷的童年過往，他回憶：「我童年時最害怕的，其實是和我一起生活的人。我在一個有虐待傾向的父親身邊長大，所以如果能有怪物把他吃掉，我會心滿意足。」他並接續分享：「虐待會讓人產生一種『感知錯亂』，會懷疑他們為什麼那樣做？懷疑為什麼自己被這樣對待？我覺得很多人都必須面對這件事，但不一定有出口去處理。」

布萊恩富勒希望透過本片，傳遞「即使世界上充滿可怕的事物，但我們仍必須以輕鬆奇趣的方式面對與消化」這項核心，並向觀眾喊話：「這是一個童話故事，用來鼓勵那些受過創傷的孩子，也對心中還住著受傷孩子的大人們說說話，希望大家能從故事中的小女孩看見自己，並從她的勇氣和困境中，找到拯救自己的方法與希望！」

這部集結豪華卡司，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》，劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！

奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。本片即將在2026年1月16日於全台震撼獻映。

