捍衛同志片傳統 《眾生相》無碼全見金馬5項入圍

李駿碩執導的《眾生相》入圍今年金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員等5項獎。（佳映娛樂提供）

以同志約砲為題材的《眾生相》入圍今年金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員等5項獎，片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題。導演李駿碩表示，這個時代雖然同志片越來越普遍，卻也越來越保守，「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

李駿碩表示，在2010年左右他讀大學的年代，他從許多電影裡獲得啟蒙的養分，當時許多同志電影並不避諱呈現赤裸和性愛，大膽挑戰各種審查制度，像是《湖畔春光》（Stranger by the Lake, 2013）以及《5點59分愛上你》（Paris 05:59 Theo and Hugo, 2016）。以華人導演李安的《斷背山》和關錦鵬的《藍宇》，也比現在大眾化的同志片尺度大得多。

李駿碩是由影評晉身導演的香港電影評論學會會員，他記得2019年，當楊曜愷描述熟年深櫃同志情感的《叔‧叔》強勢問鼎評論學會主要獎項時，當時有個影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼。「其實我很喜歡那部片，可是你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？這個我很難接受。」

李駿碩說：「那個評論讓我耿耿於懷了一段時間，我覺得2020年代的同志電影已越來越主流，會看同志片的觀眾越來越多，可是卻也把同志的性愛隱藏起來。」他記得當年拍首部劇情長片《翠絲》時，原本劇本也寫到同志性愛，但監製和片商都覺得「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

《眾生相》男主角張迪文（左）戲份吃重，入圍金馬獎最佳新演員。（佳映娛樂提供）

李駿碩認為如今時代越來越保守：「所以我就一直覺得，如果我自己要拍，我不想要因為符合市場，就要把同志性愛隱藏起來，因為我覺得這是我們同志片的傳統，我就是從這個傳統長大的，我就是要捍衛這個傳統。」他認為，現在有各種交友軟體，發生性愛的機會更容易，性愛早已不是只能被放進同志三溫暖的場域。「我們有對話、我們去別人的家、會上別人的家做愛，在這個年代是很普通的事情，我把生活上最普通的事情拍出來，就是這樣。」

李駿碩2018年首度角逐金馬就以短片《吊吊揈》入圍最佳劇情短片，且首部電影《翠絲》也入圍最佳男配角（袁富華）和女配角（惠英紅），袁富華並勇奪金馬。2021年的《濁水漂流》則在金馬獎入圍最佳劇情片、導演等12項，李駿碩也獲得最佳改編劇本。今年他以《眾生相》在第62屆金馬獎再度入圍最佳劇情片、導演等5項大獎，頒獎典禮將於11月22日舉行。

