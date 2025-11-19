捍衛土地權 原住民COP30發聲

聯合國氣候大會（COP30）首次在 巴西 亞馬遜雨林的心臟地帶 舉行。巴西原住民團體要求，巴西總統魯拉兌現競選承諾，立即批准100多個 被擱置的「原住民土地畫界案」，以阻止雨林砍伐、終止礦業開採。否則，原住民沒有土地，就沒有氣候正義。

原住民更要求，直接獲得 氣候資金，補償已造成的傷害。COP30峰會18號，已先通過了10項 巴西原住民的土地畫界案，讓原住民擁有自己的土地、打造亞馬遜雨林的「防火牆」。不過，相關的氣候資金補償方案，目前尚未定案，仍有待進一步談判。

原住民酋長 拉奧尼：「我不接受在原住民領地內，尤其是在我們卡亞波族領地內，進行採礦活動，為了保持自然環境的原貌，避免氣候變遷帶來的氣候問題，我們必須禁止採礦活動，因為採礦會導致氣候變遷，因此 我們擔心，如果這種非法活動繼續下去，我們將承受後果。」

興奮高舉簽署協議，在巴西舉辦的COP30氣候峰會，主辦國簽署了10項，原住民要求畫定的 保護區領土邊界，為實踐氣候正義，邁出第1步。

巴西原住民事務部長 瓜加加拉：「我們為與世隔絕的原住民，新設了10個保護區領地，這是一個歷史性的時刻，旨在彌補這些原住民，所遭受的所有暴力和侵犯。」

巴西原住民 要求魯拉政府，兌現競選承諾，立即批准100多項 被擱置的「原住民土地畫界案」。因為，這不僅是 亞馬遜雨林的「防火牆」，讓原住民擁有自己的土地，也是唯一被證實，能有效阻止 森林砍伐 和礦業開發的手段。

綠色和平組織發言人 丹塔斯：「採礦活動嚴重威脅，原住民傳統的生活方式，以及森林和地球的氣候平衡，不僅應由當局，而且應由整個巴西社會，予以消除和打擊。」

原住民要求 雨林「零砍伐」、終止礦業開採。更關鍵的是，他們要求直接獲得 氣候資金，補償已造成的傷害。

巴西原住民事務部長 瓜加加拉：「我們在COP30 正與談判代表，及外交官員並肩合作，確保將土地保護 納入最終文本，從而承認 畫定原住民所屬土地，是緩解氣候危機 最有效的政策。」

原住民領地 目前 占巴西領土的 13.8%。根據法新社報導，1項針對原住民組織的研究指出，擴大 原住民領地 的畫定範圍， 到2030年，可避免 高達20%的 森林砍伐，並減少26%的碳排放。

原住民社區成員 梅圖克蒂雷：「我們需要人們看到原住民的需求，並與我們保持距離，這樣我們才能以自己的方式，在我們的領土上 生存下去。」

