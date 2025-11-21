捍衛學生肖像權 中市府提告賓賓哥開罰十三萬元

台中市議會今21日市政總質詢，國民黨籍議員張廖乃綸質詢表示（如圖），19日賓賓哥直播事件後，許多學生家長持續反映，擔心孩子的影像外流，也不解為何會發生這樣的事情，要求市府說明目前調查結果，以及能否保護學生的隱私。

市長盧秀燕表示，昨天在議會備詢時，教育局與法制局人員已經趕到學校了解狀況，晚上散會後，市府副秘書長林育鴻召集教育局、社會局、法制局、數位發展局開會，處理後續事宜；經過2次釐清調查，王元照、江建樺明確違法違規，市府會裁罰。

盧秀燕說，市府最重視的是孩子的隱私要受到保護，已經要求當事人下架直播內容，就她所知，直播片段或畫面有被其他平台或人士轉載，數發局也一一要求下架，並聯繫有刊載的平台，希望協助下架，獲得大部分善意的回應。

教育局長蔣偉民指出，江建樺昨天雖直播稱「直播獲得校方同意並獲頒感謝狀」，但江出示的截圖是11日的對話，校方13日有明確要求不得直播，現場也有重申；感謝狀是校方應王元照臨時要求製作，當天並未頒發，卻被江建樺擅自拿走，校方已報警提告。

社會局長廖靜芝表示，經校方說明並檢視直播片段，確認王元照在講座中有不當言語，依違反兒少法第49條，裁罰10萬元；江建樺明知不得直播，仍直播且上傳，違反兒少法第49條與69條，分別裁罰10萬元與3萬元。

市府表示，已成功移除Tiktok上3支影片、threads上3支影片、YouTube上1支直播長影音，也感謝iWin（網路內容防護機構）與TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）協助；目前還有部分網友截錄直播或再製的影片，因為有加強馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範。