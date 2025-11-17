捍衛家園遭爆打頭縫15針 傷者母怒：存心要給他死！
17日凌晨1點50分，台中西屯爆發鬥毆事件！一堆改裝車在西屯區寶慶街上炸街發出噪音，一名45歲陳姓住戶被吵到受不了，直接拿滅火器去理論，還朝著一輛轎車狂噴，引發車上惡煞不滿，一群人拿球棒朝住戶猛攻，把他打到癱軟在地，附近住戶也通通都被驚醒，警方獲報後先後逮捕了八名惡煞到案，全案依組織犯罪條例、聚眾鬥毆與傷害罪嫌進行偵辦。
持續追蹤這起案件，被毆打的陳姓男子本身是計程車司機，清晨3、4點要跑車工作結果被吵醒，本來只是拿滅火器理論，結果被一群人圍毆，被打到手部骨折、頭部縫了15針，甚至可能有腦震盪情形，已經住院觀察，但這些惡劣行徑，讓家屬痛批惡煞實在沒良心，根本是置人於死地。
陳姓住戶渾身是血癱坐在地，被一群惡煞以球棒圍毆，尤其朝頭部攻擊，幾乎是要了他的命，經過送醫搶救，保住性命，但整個頭縫了15針，兩手被打到骨折變形，媽媽趕到醫院看到兒子變這樣，心真的好痛。
遭毆打陳姓住戶媽媽：「要我兒子怎麼辦，大家都是父母生的，5、6個人拿鋁棒這樣打頭，存心要讓他死的你知道嗎，還從脖子這樣勒他。」
一群惡煞朝死裡打，讓陳姓住戶重傷住院，而他原本只是把人趕走，沒想到卻成了對方目標。
遭毆打陳姓住戶媽媽：「醫生是說怕腦震盪啦，肺部還有一塊出血，頭部也有出血，背部也被打到（全是傷），腳部也被打到（全是傷）。」
當時陳姓男子被吵得受不了，下樓後拿起放在社區內的滅火器，一路狂奔到跑到170米外的路口，與惡煞們理論，並且拿起滅火器狂噴惹禍上身。
監視器拍下，45歲陳姓住戶拿著滅火器往外面衝，就是想去驅趕這些改裝車，結果跑到路口，一氣之下噴滅火器，卻成了惡煞目標。
遭毆打陳姓住戶爸爸：「孩子一個人，怎麼可能擋這麼多。」
他的爸爸說，兒子平常是開計程車的，晚上休息時間很少，凌晨3、4點就要出車工作，被外面的車聲吵醒，才會跑出去制止，當時一堆住戶都出來圍觀，但對方勢力龐大，沒人敢出手救援。
至於這群惡煞本來的目標是誰，原本在網路上曾出現一篇貼文，內容寫著大哥晚上12點打來說要處理事情，但因為太晚了電話又一直騷擾，只好報警，沒想到1點多，又帶著改裝車來回放炮還打人，引發網友討論，這些惡煞疑似是想來尋仇，事主不願出面，才釀成馬路鬥毆。
遭毆打陳姓住戶媽媽：「什麼他來跟我道歉，要跟我道什麼歉，他有我的聯絡方式嗎。」
本來是想維護社區安寧，卻因一時衝動，被人打成重傷，家人無奈也心疼，工作停擺，身上的傷恐怕要花時間慢慢復原。
