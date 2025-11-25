即時中心／顏一軒、李美妍報導

台灣預計於明（2026）年1月5日前，比照選舉公報模式向全台980萬戶家庭發送新版《台灣全民安全指引》（小橘書），以協助民眾理解各類災害與危機時的應變方式，孰料網路上竟傳出照片稱可將「小橘書」丟至回收桶，內政部長劉世芳為捍衛政策，在立法院內政委員會答詢時強調，應詳閱該書內容，提供這樣（假）訊息的人，不是公主病就是王子病，又遭特定人士放大解釋。對此，行政院長卓榮泰今（25）日回應，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種（方式），內閣同仁與所有公務員應一起為國家的安全多做努力。





廣告 廣告

今早8時49分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，劉世芳表示，質疑民防手冊是「公主病、王子病」，請問院長劉部長的用語是否恰當？對此，卓榮泰說，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種（方式），政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，台灣不自外於世界這樣的一個做法。

他強調，所有的內閣同仁跟所有的公務員、跟所有的國人應該一起為國家的安全多做努力，「我願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作，謝謝」。







原文出處：快新聞／捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了

更多民視新聞報導

中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台

賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠

黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住

