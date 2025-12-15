捍衛憲政秩序！修惡版財劃法三大違憲 卓揆正式宣布「不副署」

藍白聯手通過修惡版「財政收支劃分法」，立法院更否決政院所提覆議案。行政院長卓榮泰今日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手通過修惡版「財政收支劃分法」，立法院更否決政院所提覆議案。行政院長卓榮泰今日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署。卓揆強調，他身為行政院長必須以「不副署」來捍衛民主憲政，為了堅守三大民主憲政責任，無法副署這項法案。

卓榮泰表示，今天在這邊很嚴肅召開記者會，要向國人報告重大決定，針對立法院11月14日三讀通過的財劃法，本人身為行政院長，將依照憲法37條決定不予副署本次修法。

廣告 廣告

卓榮泰直指，立法院這次修訂的財劃法有違憲之處，一、違反憲法權利分立原則，實質侵害行政權。二、違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序。三、若施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰談及，行政院是憲政機關，有義務履行憲法，行政與立法兩院爭議理應由憲法法庭處理，但是因為立法院修正憲法訴訟法，更多次杯葛總統所提大法官人選，導致憲法法庭無法運作，無法彌平憲政爭議。

卓榮泰進一步說，今天是總統依法公布財劃法最後期限，他身為行政院長須以不副署來捍衛民主憲政。理由如下：第一，行政院有責任捍衛憲法權利分立原則，憲法規定行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，但立法院明顯違反憲法59條及70條，使明年度預算需要舉債2646億元，大幅增加政府支出，將排擠其他施政支出，也侵犯行政院提出預算的權利，違反憲法權利分立原則。

卓榮泰痛批，本屆立法院在野黨團這一年來意圖擴張權力，從一開始立法院職權行使法的擴權，已經被憲法法庭宣告違憲。隨後禁伐條例、憲法訴訟法、114年中央政府總預算案，以及警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及這次的財劃法再修正案，每一項都涉及違憲，雖然有申請釋憲，但憲法法庭被迫失能，無法判決違憲，造成現在的憲政僵局。

卓榮泰質疑，這已經等同於立法院，既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。

「第二、行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政！」卓榮泰說，今年11月立法院再修正的財劃法，沒有經過委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，侵害國民主權。

卓榮泰表示，並且115年度總預算已經由行政院制定完備，送入立法院審查，卻在程序中要求立刻適用再修正的財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反公共債務法所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。

卓榮泰強調，國家的主人是國民。違反民主程序、要求行政院違法、破壞民主體制，已經悖離國民主權的精神。行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，無法同意這樣的修法。

卓榮泰更說，第三、行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。立院財劃法再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。

卓批評，國防外交、AI新十大建設、治水、社福、撥補勞健保經費等，若被迫刪減，國家發展停滯，立法院能負責嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變富，已經違反憲法第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事，我們不容許發生。

行政院長卓榮泰今日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署。(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

捍衛憲政秩序「不副署」惡法 卓揆下午3:30親上火線說明

卓揆將「不副署」反制立法院 法律學者：政院終於醒了！

不副署修惡版「財劃法」國民黨氣炸 政院：合法合憲

