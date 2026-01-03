捍衛戰士續集挨告侵權 美上訴法院判片商勝訴

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國男星湯姆克魯斯1986年電影「捍衛戰士」（Top Gun）靈感源自一篇雜誌文章，作者的妻兒控告2022年續集「捍衛戰士：獨行俠」侵犯版權，美國聯邦上訴法院今天判決未侵權。

路透社報導，加州巴沙迪納（Pasadena）聯邦第九巡迴上訴法院表示，派拉蒙影業（Paramount Pictures）的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）與約納（Ehud Yonay）1983年一篇名為Top Guns的文章不構成實質近似。

約納當年將他的文章授權派拉蒙影業用於電影「捍衛戰士」，電影片尾也有列出他的名字。

約納的遺孀蕭希（Shosh Yonay）和兒子尤瓦（Yuval Yonay）2020年終止授權，並說他們理應獲得「捍衛戰士：獨行俠」部分收益。

根據電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo），「捍衛戰士：獨行俠」在全球創下約15億美元票房，排名史上第14高，同時也是湯姆克魯斯（Tom Cruise）生涯票房最高的電影。

3名法官組成的上訴法院合議庭表示，「捍衛戰士：獨行俠」包含許多在「捍衛戰士」中沒有的重要情節元素，例如浪漫副線劇情，以及湯姆克魯斯飾演的海軍上校回歸訓練年輕飛行員的橋段。

合議庭也說，約納遺屬對兩部作品的描述「抽象程度如此高」，以至於他們所指稱的相似之處不在版權保護範圍。

合議庭還說，派拉蒙影業無須在「捍衛戰士：獨行俠」片尾名單納入約納的名字，因為他1983年的協議並未涵蓋這部電影。

約納遺屬的律師未立即回應置評。派拉蒙影業表示，很高興上訴法院「認定原告的主張毫無依據」。

洛杉磯聯邦地區法院法官安德森（Percy Anderson）曾於2024年4月駁回此案，上訴法院今天維持原判。（編譯：盧映孜）1150103