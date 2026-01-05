捍衛戰士贏了法律戰 爭議侵權訴訟美國法院判決出爐

美國聯邦上訴法院1月2日就好萊塢近年最受矚目的版權爭議之一作出裁定，認定2022年由湯姆克魯斯主演、全球票房亮眼的電影《捍衛戰士：獨行俠》，並未侵犯一篇啟發1986年原版《捍衛戰士》的雜誌文章版權，維持下級法院對片商有利的判決。



位於加州帕薩迪納的美國第九巡迴上訴法院指出，由派拉蒙影業出品的《獨行俠》，與以色列作家伊胡德．尤內（Ehud Yonay）於1983年撰寫的文章《頂尖飛行員》之間，並不存在「實質相似性」。該篇文章以報導形式描寫美國海軍位於聖地牙哥的頂尖飛行員戰鬥機訓練學校，內容屬於新聞敘事與背景描繪。

判決書回顧，尤內當年曾將《頂尖飛行員》的改編權授予派拉蒙，用於製作1986年的原版《捍衛戰士》，並因此在片尾獲得致謝。不過，尤內已於2012年辭世，其遺孀蕭許．尤內與兒子尤瓦爾．尤內，於2020年依據美國著作權法終止授權，主張派拉蒙日後推出的《獨行俠》應另行取得授權，並要求分享電影收益。

根據票房統計網站Box Office Mojo資料，《捍衛戰士：獨行俠》全球票房累計約15億美元，名列影史票房前段班，也是湯姆．克魯斯從影以來票房表現最佳的作品。尤內家族因此認為，該片在劇情、角色設定、對白以及核心主題上，與《頂尖飛行員》高度相似，兩者皆描繪「成為戰鬥機飛行員菁英所需具備的條件」。

由三名法官組成的上訴法院合議庭並未採信這項說法。法院指出，《獨行俠》包含多項原始文章中並不存在的重要敘事元素，包括完整的浪漫副線，以及湯姆．克魯斯飾演的海軍上校彼得「獨行俠」米契爾，在多年後重返基地、負責訓練年輕飛行員並執行高風險任務的主軸情節。

合議庭進一步說明，原告對兩部作品的相似性描述「過於抽象與概括」，多數所指涉的共通點，屬於不受著作權保護的概念、主題或事實性元素，而非具體、可受保護的創作表現。巡迴法院法官艾瑞克．米勒（Eric Miller）在意見書中寫道，尤內家族的侵權主張之所以無法成立，是因為「受保護的內容並不相似，而相似的內容則不在著作權保護範圍之內」。

法院同時裁定，派拉蒙並無義務在《獨行俠》中再次致謝伊胡德．尤內，原因在於1983年的授權協議，並未涵蓋該部續作。這項判決也確認並維持洛杉磯聯邦地區法院法官珀西．安德森於2024年4月所作出的駁回裁定。

派拉蒙方面隸屬於派拉蒙天舞集團，該公司在判決出爐後透過聲明表示，對上訴法院「確認原告主張毫無法律依據」感到欣慰。尤內家族的律師則未立即回應媒體置評請求。

在此同時，派拉蒙仍於紐約面臨另一宗與《捍衛戰士：獨行俠》相關的訴訟。編劇尚恩．葛雷（Shaun Gray）主張，片中若干關鍵場景源自其原創劇本，要求獲得相應的署名與收益分配。該案預計於3月9日進行陪審團遴選，後續發展仍有待法院審理。



