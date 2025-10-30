捍衛普發現金一萬元！ Meta與MyGoPen推短影音教防詐四不原則

記者李鴻典／台北報導

即將在 11 月 5 日開始分流登記的普發現金，卻成為詐騙集團的最新話術！Meta 與 MyGoPen 合拍 Reel 短影音，教育民眾掌握「不點擊連結」、「不填輸個資」、「不寄送提款卡」、「不轉傳訊息」等四不原則，同時 Meta 也分享在社群上輕鬆破解「普發現金」詐騙的三大安全工具，包含認明政府粉絲專頁的藍勾勾認證、關閉陌生私訊遠離釣魚連結，與查看廣告主資訊獲取更多資訊。

普發現金上路在即，詐騙集團鎖定時機蠢動！警示民眾提防假冒政府或釣魚連結騙取個資。（圖／META提供）

普發現金上路在即，詐騙集團鎖定時機蠢動，常見詐術包含假冒政府或金融機構名義，以「開放登記」為由騙取個資；或假冒檢警通知民眾「普發現金遭冒領」為由，轉接假檢警恐嚇並要求交付帳戶資訊、提款卡與密碼等；或透過簡訊、Email、私訊以釣魚網址宣稱「立即登記」、「查詢資格」或「驗證資料」等釣魚連結，誘騙民眾輸入個資或信用卡資訊。

麥擱騙 MyGoPen 總編審葉子揚強調：「過往發放『五倍券』時，許多詐騙已造成民眾財務損失。此次『普發現金一萬元』，詐騙集團可能以更逼真、更複雜的手法，利用民眾急於領取或害怕遭到冒領的心情行騙。大家只需要謹記『不點擊連結』、『不填輸個資』、『不寄送提款卡』、『不轉傳訊息』等四不原則，結合常見的社群安全工具，就可捍衛每個人手中的一萬元！」

針對全民普發現金詐騙手法，Meta 與麥擱騙 MyGoPen 聯手推出短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方式，用情境式且深入淺出的方式，讓民眾輕鬆記得「四不原則」，簡單破解詐騙！

Meta 三大安全識詐工具 與民眾共築數位防線、強化防詐力

1. 認明財政部與政府部會「藍勾勾」粉絲專頁 不填個資遠離詐騙陷阱

詐騙集團可能假冒財政部等政府機關開設假粉絲專頁，發布偽造的登記網站，誘導民眾輸入個資。在社群瀏覽相關資訊時，民眾應確認貼文是否來自財政部等相關政府單位，粉絲專頁是否具備「藍勾勾」驗證標章，可作為辨識資訊真偽的第一步。務必提高警覺，避免點擊不明連結或輸入個資，以防個人資料外洩。Meta 提醒大家保持警覺，謹慎查證資訊來源，遠離詐騙風險。

2. 關閉 Messenger 陌生私訊阻殺可疑連結 不點入、不轉傳未知釣魚連結

假冒親友也可能是詐騙集團慣用手法，以親切的問候開場後，透過私訊傳送假的普發現金網站連結，誘導民眾點擊網址並輸入銀行帳號與密碼，甚至要求轉帳驗證身分以竊取金錢。Meta 建議大家善用 Messenger 「隱私和網路安全」設定，封鎖可疑訊息和來電。同時，仔細辨識連結真偽也是識別詐騙第一步，此次普發現金訊息將統一於「https://10000.gov.tw/」網站上公告，需認明政府機關網站網址結尾為「.gov.tw」，其中「gov」前必為「.」，不會夾雜其他符號或出現「.com」，這些未知的連結很可能是釣魚網站，企圖誘騙民眾點入騙取個資。

3. 當心普發現金詐騙廣告！Meta 以廣告透明度工具確認出資者與受益者

詐騙集團也可能假藉快速登記普發現金的名義，標榜「快速申請補助」或「普發一萬投資翻倍」等字眼，更運用廣告企圖誘使民眾上當。若民眾在 Facebook、Instagram 或 Threads 看到相關廣告，可右上角點選「⋯」→「廣告資料」，查詢廣告出資者與受益者及其所在地等資訊，若粉絲專頁宣稱是政府單位，但廣告卻由個人或可疑單位出資，需提高警覺、避免受騙。

民眾若在 Meta 平台遇到可疑訊息，可透過 Meta 三大安全工具，包含藍勾勾認證、Messenger 隱私設定與廣告透明度工具，有效過濾詐騙訊息，共同守護個資與財產安全。若懷疑遭遇詐騙，亦可透過數位發展部「網路詐騙通報查詢網」與內政部警政署「內政部警政署 165 全民防詐網」，即時查證並通報，保衛普發現金一萬元，也避免更多人受騙。

