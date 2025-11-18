捍衛校譽！台大電機系學長霸氣「花3.5萬發雞排」背景曝

一名自稱台大大氣科學系的網友上週在匿名社群平台發文，預測台北市將因颱風放假至少兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100杯珍珠奶茶。然而，台北市最終正常上班上課，該名網友預測失準後卻未履行承諾，引發網路熱議。

為挽回母校聲譽，一名台大電機系畢業校友於11月17日挺身而出。該名校友在社群平台Threads曬出學生證表示，身為台大校友必須捍衛母校尊嚴，決定代為履行承諾。他在當天下午3點現身台大校門口，自費約3萬5千元發放400份雞排。

這位電機系學長接受媒體採訪時表示，雖然無法確定發文者是否真為大氣系學生，但該匿名貼文已對台大形象造成影響。他向食言的網友喊話：「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大的尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」他同時呼籲大眾理性看待匿名訊息，建議未來發文應附上真實姓名以示負責。

現場發放情況相當熱烈，儘管下著雨，仍有數百位民眾冒雨排隊，隊伍從校門口延伸至校園內超過100公尺，校方甚至出動多名駐衛警協助維持秩序。400份雞排在1小時內全數發放完畢。

眼尖的網友發現，這位學長是YouTube頻道「雷夢遊戲頻道－檸檬愛玉」的經營者「紅茶」，擁有1.6萬名訂閱者。被認出後，網友紛紛湧入其頻道留言表達支持，稱讚他是「真男人、台大之光」。他本人也在留言區現身比讚，證實發放雞排者確實是自己。

同日上午，台大地理系校友也在台北車站二樓發放350杯手搖飲料，吸引上百位民眾排隊領取。該名校友表示為地理系感到羞愧，決定挽回校譽，霸氣喊話「大氣系祭品文、地理系出」。

台大學生對學長的義舉表示感謝與認同，有學生表示這個年代不是只有在網路上隨便撒謊的人，總是會有人願意兌現承諾，相信台大精神。這起事件引發社會對匿名發文與網路誠信的討論，也凸顯了台大校友對母校聲譽的重視。

