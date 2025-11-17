捍衛校譽！台大電機系校友狂發400份雞排 金額曝光

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

自稱台大大氣系學生的網友，預測台北市會放2天颱風假，若失敗發雞排與珍奶；豈料，昨（16）日中午卻臨時放鳥，使得現場排隊的400人白等一場。不過，這時就有台大地理系學生要洗刷招牌，今（17）日中午要發放350杯手搖飲，而同校電機系校友也喊話要下午發放400份雞排，兩者更做出承諾。其中，發雞排台大電機系校友Brian受訪時，也透露這次購買的雞排總金額，相關數字也曝光了！

台大電機系校友Brian喊話今日下午發放400份雞排，不僅兌現承諾外，事後也接受媒體聯訪；針對昨天很多人沒拿到雞排，Brian認為有損台大的校譽，「有些酸民會嗆台大，就有點也看不下去」。

不少人排隊等發放雞排。（圖／民視新聞）

面對發文嗆賭發雞排與珍奶的網友，有可能並非真的是台大大氣系學生，Brian則強調，這件事情已經對台大造成傷害，因此還是想出維護校譽；Brian呼籲，看到匿名發文不要認為是台大學生，以後都發真實名字的發雞排文。

發雞排台大電機系校友Brian。（圖／民視新聞）

同時，Brian坦言，這次發放的400份雞排總價約3萬5千元，他也認為，平常也沒時間請學弟妹吃雞排，這也是還滿好的機會。

針對網路匿名稱是「台大大氣系學生」賭雞排與珍奶卻放鳥一事，校方昨日發聲明就說，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

