捍衛校譽！「呼叫大氣系」台大電機系學長曬學生證 霸發400份雞排：錢我出

有網友在「黑特帝大」發文表示，若原PO真的是大氣系學生，也願扛責發雞排，他願幫忙出雞排錢。翻攝自黑特帝大臉書



上週鳳凰颱風襲台，一名自稱是台大大氣系學生的網友，在匿名粉專「黑特帝大」發文預測台北市至少會放2天颱風假，還稱預測失準將準備雞排300份、珍奶100杯當作祭品，不料昨日（11/16）卻放鳥大批排隊等待的民眾。事後陸續有台大生跳出來「捍衛台大名聲」，先是台大地理環境資源學系學生表示要發放手搖飲，昨日晚間又有台大電機系學長曬出學生證，宣布今日（11/17）下午3點要發放400份雞排。

昨日中午大批民眾聚集在台大傅鐘前，準備排隊領取雞排、珍奶，不料最後卻被放鳥，事後一名網友在「黑特帝大」發文表示「台大大氣學長出個聲」，表明若一開始發文的網友真的是大氣系學生，事後也遵守承諾扛責任，他也願意幫忙買單，更主動提供學生證字號、姓氏，「雞排你發，帶著學生證跟發票來找我，錢我出」。

該名網友後續也在Threads發文曬出學生證，表示「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，同時宣布將於今日下午3點在台大發400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

該名網友在Threads曬出學生證，表示錢已經付完了，今天下午三點將於台大發放雞排。翻攝自Threads@brian.123.222

該名網友後續也在留言處宣布雞排已訂完，並表示自己想了想，無法排除校外人士假扮學弟妹的可能性，「這點我講得有點武斷，這對台大大氣、台大是不公平的，但希望我的行動能告訴大家，台大發雞排，沒在跟你匿名的。」

