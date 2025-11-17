捍衛母校尊嚴！台大電機系學長曬「學生證」宣布：發400份雞排

記者柯美儀／台北報導

一票人排隊等雞排被放鳥。

一名台大電機系已畢業學長在社群平台發文，因不滿大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，決定親自行動捍衛母校尊嚴。他宣布將在今（17）日下午3點於台大發放400份雞排，並強調「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大的尊嚴遠不止這400份雞排。」

該名電機系學長在Threads表示，「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，今日下午3點將在台大發400份雞排。並透露雞排已全數訂購，但也坦言無法完全排除外部人士冒充學生的可能，「這點我講得有點武斷，這對台大大氣、台大是不公平的，但希望我的行動能告訴大家，台大發雞排，沒在跟你匿名的」。

此外，他提醒，若遇雨天發雞排，現場可能會較混亂，也希望大家能協助維持秩序。最後，他向台大致歉，表示「發文完才看到，舉辦活動需要申請，造成台大的混亂很不好意思，跟台大說聲抱歉」。

