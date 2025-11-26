捍衛民主台灣是共同立場 賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸紅線

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並召開記者會說明政府研擬的兩項具體行動方案，分別為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」與「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。賴清德指出，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體等集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾推進「強制性統一」。

賴清德表示，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

因此，我們堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。更高度警惕，中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

賴清德強調，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

賴清德說明，為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，將有五大具體行動。首先，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

賴清德接續指出，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化國家認同，團結內部一致對外。

賴清德也提到，今年三月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

賴清德說，針對中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

最後，賴清德表示，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

