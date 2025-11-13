捍衛民主自由！邱議瑩號召聲援沈伯洋：不能讓他孤單

立委邱議瑩號召聲援沈伯洋，呼籲「我們不能讓他孤單（資料照片／林煒凱攝）

民進黨立法委員邱議瑩今天(13)日於社群發文，聲援民進黨立委沈伯洋於德國國會作證，揭露中共的專制暴行。邱議瑩指出，中國對沈伯洋發布通緝，稱一旦離開台灣，將會被「全球追捕」，但沈伯洋並沒有退縮。她呼籲共同聲援沈伯洋，捍衛台灣民主與自由。

邱議瑩表示，沈伯洋勇敢到國際發聲，彰顯對自由與民主的堅守。她強調「當威權政權以『追捕之名』威脅台灣民意代表，這不只是對個人的迫害，更是對台灣民主制度的挑戰。」

邱議瑩強調，台灣人可以在理念上辯論、擁有不同政治立場，但在自由受到威脅時，台灣必須團結一致。

她說「我非常敬佩我的好同事撲馬的勇氣，我們不能讓他孤單。」

