捍衛環境正義！環保局火速清理月世界垃圾 陳其邁：一定嚴懲嚴辦

圖：高雄月世界驚爆被偷倒垃圾，環保局派員下坡進行垃圾檢拾作業。（環保局提供）

高雄月世界為知名觀光景點，繼「美濃大峽谷」、「大坪頂柏油山」濫倒廢棄物事件，十七日也爆出遭非法傾倒垃圾，形成驚人的「垃圾山」。對此，高雄市長陳其邁強調，已掌握偷倒的清除業者，全力追查到案，市府一定嚴懲嚴辦。

陳其邁十八日出席活動，被問及月世界垃圾，他痛斥，偷倒垃圾已掌握特定對象，從十一月初進出車次全都掌握，交由警方全力追查，市府一定嚴懲嚴辦，至於垃圾清除進度，會在中午前清理完畢。

月世界變垃圾山，引發市民關注，環保局破袋檢查，發現包含台南等地區今年十月下旬產生垃圾，研判為今年十一月上旬遭人棄置，立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，十八日再加派人力機具，預計中午前完成環境復原。

環保局說明，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。