捍衛聯準會獨立性！ Fed主席熱門人選哈塞特：不會全盤接受川普意見

被視為下屆聯準會主席熱門人選的美國「國家經濟委員會」主席哈塞特表示，聯準會可以考慮美國總統川普對利率的意見，但「不會全盤接受」，聯準會必須保持本身的獨立性。

美國聯準會下屆主席的熱門人選：美國「國家經濟委員會」主席哈塞特表示，如果他被選為下任聯準會主席，他會考慮美國總統川普的政策意見，但「不會全盤接受」。哈塞特強調，聯準會的利率決策，必須保持獨立性。（葉柏毅報導）

哈塞特14日，在接受「哥倫比亞廣播公司」（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時表示，如果他當選聯準會主席，他將會持續與川普保持溝通；但被問到川普對利率的意見，是否會跟聯邦「公開市場委員會」（FOMC）成員的意見「同等重要」時，哈塞特直言，川普的意見「沒有影響力」。

廣告 廣告

哈塞特指出，如果川普的意見「有道理」、「有數據支持」，那當然重要。接著也可以在委員會中提出，但必須聽取委員們的意見，如果委員們不接受，那麼就要看投票結果。

哈塞特強調，聯準會的職責，歸根結柢，是要「保持獨立性」，並且與聯邦公開市場委員會成員合作，就貨幣政策及利率水準達成共識。

哈塞特被視為下屆聯準會主席的熱門人選，不過川普上週也會見了聯準會前理事華許。川普星期天表示，美國很快將迎接一位優秀的聯準會主席。