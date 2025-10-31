「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文自曝罹癌，並宣布將暫時停止更新與「捏捏樂」玩具相關的內容，頓時在玩家圈掀起軒然大波。
「捏捏樂」網紅驚爆罹癌：粉絲從療癒到恐慌
暱稱「有只猫叫小朋友」的網紅，以展示限量／自製捏捏樂玩具揉捏過程聞名，粉絲突破百萬。他售出的限量款往往被炒至千元人民幣，然而上周他在微博自曝罹癌，還宣布暫停一切與「捏捏樂」相關的更新。雖然他未明確指出病因，網友紛紛猜測：「是不是玩太多『捏捏樂』有關？」
看更多：邊抗癌邊演戲 51歲朱媛媛癌逝17天前還在拍戲！醫揭大腸癌存活時間
網友分享捏捏樂經驗 身體出現不適症狀
有網友分享自己玩捏捏樂的經歷，表示玩久了會出現喉嚨痛、爛手指等症狀。也有賣家因製作捏捏樂導致身體不適，最後選擇關閉店鋪。有網友提到：「一捏眼睛就會很疼，還流眼淚，身上也長了一些小紅點。」
「捏捏樂」原本是日本製造，外形多為食物、動物等可愛的造型，因為手感和記憶海綿類似，捏完放手後會慢慢恢復原狀，讓許多人感覺很紓壓。
「捏捏樂」風潮傳到中國大陸，市面上出現許多低價「捏捏樂」玩具，還有業者販售自製捏捏樂原料。有玩家自行送檢檢出許多含毒性的化學物超標。據大陸媒體調查，發現許多廠商使用工業級PVC、劣質矽膠或再生塑料製作，因而可能含有過量塑化劑如鄰苯二甲酸鹽，染料更可能含甲醛、重金屬如鉛、鎘等。
「捏捏樂」良莠不齊：劣質矽膠等材料恐藏毒
浙江大學管理學院王麗麗教授表示，市面上捏捏樂來源眾多，市面銷售管道零散，鮮少有知名生產廠家生產，消費者很難分辨品質優劣。曾有媒體調查，部分廠家販售的捏捏樂玩具，重金屬鉛、鎘與甲醛含量均超標，因此提醒消費者選購時要注意。
「捏捏樂」真的會致癌嗎？
「捏捏樂」網紅罹癌，真的跟玩捏捏樂玩具有關嗎？林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海說明，罹癌通常不是單一原因導致，而是與基因、家族史、工作環境、生活環境、抽菸喝酒等多種因素有關。他認為，目前還需要進一步釐清捏捏樂玩具中的毒物與致癌之間是否存在因果關係，不能貿然下定論。
捏捏樂含揮發性有機物 可能導致不適與疾病
不過從媒體報導，顏宗海指出，許多捏捏樂玩具品質良莠不齊，可能含有甲醛、苯等化學物，而這些化學物質的沸點通常很低，大約攝氏50度，因此在常溫或高溫下會產生總揮發性有機污染物（TVOC）。
甲醛和苯都是世界衛生組織認定的一級致癌物，可能導致血癌、鼻咽癌等。TVOC本身具有神經毒性，除了也有致癌風險外，也可能引起中毒，對支氣管敏感的兒童還可能引發咳嗽、呼吸道不適，誘發氣喘發作。
顏宗海說明，揮發性有機化合物會刺激眼睛、鼻子和喉嚨，引起頭痛、頭暈、視覺障礙、記憶障礙等症狀。環保署有設定室內空氣品質標準，甲醛一小時測量值不得高於0.08 ppm，TVOC 24小時測量值不得高於0.56ppm。但是一般人玩捏捏樂時，手、眼、口、鼻與玩具的距離往往只有20至30公分，吸入量更高，受害更嚴重。
看更多：以為抗老卻得癌 5種愛用補充品小心，維生素A過多攝護腺癌B12過多也不行
TVOC危害多 孕婦嬰兒宜慎防
暴露在高濃度TVOC環境下，可能出現呼吸困難、頭暈、胸悶、眼睛刺痛等身體不適，嚴重者可能免疫失調、影響中樞神經系統，甚至導致癌症或白血病。
研究顯示，孕婦在懷孕前三個月若長期暴露於TVOC中，容易造成流產或胎兒發育不良。嬰幼兒接觸TVOC後，更可能出現嘔吐不止等中毒現象。可見TVOC是空氣污染的頭號殺手，孕婦和嬰幼兒更應提高警覺。
安心挑選安全玩具？五大購買攻略
顏宗海提醒，如果要購買安全的玩具，還是要注意以下5大關鍵：
選擇知名品牌或通過 ISO/CE 認證產品：避免來路不明的低價品。
查看成分標示：避免含 PVC、苯系溶劑、回收料。
實體店面試捏、聞味道：正規產品多為無味、無刺鼻感。
購買後通風放置：打開包裝後放置於通風處 24～48 小時，降低TVOC 濃度。
勤洗手及避免口鼻近距離使用：減少皮膚或呼吸道的直接暴露。
目前很多民眾透過蝦皮等購物網站，直接從大陸購買價格低廉的產品，顏宗海提醒一定要注意產品的安全性，以免自己也受毒害。
◎ 圖片來源／翻攝自微博
◎ 諮詢專家．資料來源／顏宗海醫師．王麗麗教授
更多健康2.0報導
「1飲料」喝太多恐增加憂鬱風險 對女性更明顯！運動也無法抵銷傷害
蓮藕料理大推薦！蓮藕功效穩血糖、防失智、降膽固醇 專家曝最佳吃法
腦袋老是轉不停？醫師提醒：建立日常休息儀式，小舉動讓身心微平衡
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 22 小時前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 16 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 20 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前