「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門

被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文自曝罹癌，並宣布將暫時停止更新與「捏捏樂」玩具相關的內容，頓時在玩家圈掀起軒然大波。

「捏捏樂」網紅驚爆罹癌：粉絲從療癒到恐慌

暱稱「有只猫叫小朋友」的網紅，以展示限量／自製捏捏樂玩具揉捏過程聞名，粉絲突破百萬。他售出的限量款往往被炒至千元人民幣，然而上周他在微博自曝罹癌，還宣布暫停一切與「捏捏樂」相關的更新。雖然他未明確指出病因，網友紛紛猜測：「是不是玩太多『捏捏樂』有關？」

網友分享捏捏樂經驗 身體出現不適症狀

有網友分享自己玩捏捏樂的經歷，表示玩久了會出現喉嚨痛、爛手指等症狀。也有賣家因製作捏捏樂導致身體不適，最後選擇關閉店鋪。有網友提到：「一捏眼睛就會很疼，還流眼淚，身上也長了一些小紅點。」

「捏捏樂」原本是日本製造，外形多為食物、動物等可愛的造型，因為手感和記憶海綿類似，捏完放手後會慢慢恢復原狀，讓許多人感覺很紓壓。

「捏捏樂」風潮傳到中國大陸，市面上出現許多低價「捏捏樂」玩具，還有業者販售自製捏捏樂原料。有玩家自行送檢檢出許多含毒性的化學物超標。據大陸媒體調查，發現許多廠商使用工業級PVC、劣質矽膠或再生塑料製作，因而可能含有過量塑化劑如鄰苯二甲酸鹽，染料更可能含甲醛、重金屬如鉛、鎘等。

「捏捏樂」良莠不齊：劣質矽膠等材料恐藏毒

浙江大學管理學院王麗麗教授表示，市面上捏捏樂來源眾多，市面銷售管道零散，鮮少有知名生產廠家生產，消費者很難分辨品質優劣。曾有媒體調查，部分廠家販售的捏捏樂玩具，重金屬鉛、鎘與甲醛含量均超標，因此提醒消費者選購時要注意。

「捏捏樂」真的會致癌嗎？

「捏捏樂」網紅罹癌，真的跟玩捏捏樂玩具有關嗎？林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海說明，罹癌通常不是單一原因導致，而是與基因、家族史、工作環境、生活環境、抽菸喝酒等多種因素有關。他認為，目前還需要進一步釐清捏捏樂玩具中的毒物與致癌之間是否存在因果關係，不能貿然下定論。

捏捏樂含揮發性有機物 可能導致不適與疾病

不過從媒體報導，顏宗海指出，許多捏捏樂玩具品質良莠不齊，可能含有甲醛、苯等化學物，而這些化學物質的沸點通常很低，大約攝氏50度，因此在常溫或高溫下會產生總揮發性有機污染物（TVOC）。

甲醛和苯都是世界衛生組織認定的一級致癌物，可能導致血癌、鼻咽癌等。TVOC本身具有神經毒性，除了也有致癌風險外，也可能引起中毒，對支氣管敏感的兒童還可能引發咳嗽、呼吸道不適，誘發氣喘發作。

顏宗海說明，揮發性有機化合物會刺激眼睛、鼻子和喉嚨，引起頭痛、頭暈、視覺障礙、記憶障礙等症狀。環保署有設定室內空氣品質標準，甲醛一小時測量值不得高於0.08 ppm，TVOC 24小時測量值不得高於0.56ppm。但是一般人玩捏捏樂時，手、眼、口、鼻與玩具的距離往往只有20至30公分，吸入量更高，受害更嚴重。

TVOC危害多 孕婦嬰兒宜慎防

暴露在高濃度TVOC環境下，可能出現呼吸困難、頭暈、胸悶、眼睛刺痛等身體不適，嚴重者可能免疫失調、影響中樞神經系統，甚至導致癌症或白血病。

研究顯示，孕婦在懷孕前三個月若長期暴露於TVOC中，容易造成流產或胎兒發育不良。嬰幼兒接觸TVOC後，更可能出現嘔吐不止等中毒現象。可見TVOC是空氣污染的頭號殺手，孕婦和嬰幼兒更應提高警覺。

安心挑選安全玩具？五大購買攻略

顏宗海提醒，如果要購買安全的玩具，還是要注意以下5大關鍵：

選擇知名品牌或通過 ISO/CE 認證產品：避免來路不明的低價品。 查看成分標示：避免含 PVC、苯系溶劑、回收料。 實體店面試捏、聞味道：正規產品多為無味、無刺鼻感。 購買後通風放置：打開包裝後放置於通風處 24～48 小時，降低TVOC 濃度。 勤洗手及避免口鼻近距離使用：減少皮膚或呼吸道的直接暴露。

目前很多民眾透過蝦皮等購物網站，直接從大陸購買價格低廉的產品，顏宗海提醒一定要注意產品的安全性，以免自己也受毒害。

