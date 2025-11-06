捏泥巴很重要！研究：從小玩土長大免疫力佳 芬蘭已推森林幼兒園

編譯莊佳芳／綜合報導

芬蘭積極推行「自然化幼兒園」政策，鼓勵孩子親近泥土與植物，並投入百萬歐元補助學校改造庭院生態。《衛報》近日報導指出，相關研究證實，自然環境的生物多樣性可強化人體內的微生物組平衡，進而提升免疫力。

研究顯示，就讀擁有自然環境的幼兒園兒童，免疫調節能力更佳。專家指出，幼年時期缺乏自然接觸可能導致成年後過敏與免疫疾病增加。芬蘭的實驗成功後，已吸引冰島、挪威、丹麥等北歐國家前往取經，期望可以複製成功經驗。

自然環境影響人體健康

位於芬蘭赫爾辛基北部拉赫蒂（Lahti）的胡姆普拉幼兒園，孩子們手抓泥土，把沙子和樹葉混和，然後抹在臉上，這樣的行為再注重衛生的幼兒園眼中是難以接受的，但在這卻是被鼓勵的。在芬蘭有43間幼兒園，獲得了共100萬歐元（約台幣3500萬元）的補助，用於恢復庭院的自然生態。

已經有多項研究證明，親近大自然對兒童的發展極其重要，《衛報》報導，現在有更進一步的研究，揭開自然環境的生物多樣性，對人體內生物多樣性之間的連結。研究表示，第一層的外部生物多樣性是大自然，如土壤、水、植物等，第二層內部生物多樣性，指的是人體內外的微生物組，如腸道菌、呼吸道菌群等，這兩個層面的生態其實是互相影響的。

研究顯示，接觸自然環境對兒童的腸道及呼吸道都有正向幫助。（示意圖／PIXABAY）

土壤有助改善兒童免疫系統

科學家發現，人類生命的最頭1000天，是大腦和身體發育最快的時期，因此鼓勵兒童多接觸大自然。胡姆普拉幼兒園裡的植物及土壤都是經過精心挑選的，為了就是確保其豐富微生物的多樣性，長著藍莓、苔癬的活體森林地表，鼓勵孩子採集植物、尋找昆蟲，了解大自然。

研究人員發現，相較於一般幼兒園，就讀擁有自然環境的幼兒園的孩子，身上的致命菌較少，如鏈球菌等；腸道菌叢中可能引發腸道疾病的梭菌含量，也低上許多，另外，血液中可以保護身體免受免疫疾病侵害的T細胞，數量也較多。研究表明，在充滿土壤的沙坑玩耍兩周，就能有效改善兒童的免疫系統調節能力。

降低疾病發生也有助於經濟發展

《衛報》報導，科學家認為患有過敏的成人，原因之一是幼年時期缺乏接觸自然環境中的微生物。過去的研究揭示了幼年時期接觸自然環境與免疫系統的健康有關，但未表明是否為因果關係，如今這項研究證明了其關係，2024年發表的研究，也證明了接觸不同土壤的兒童，腸道與免疫系統都會更健康。

芬蘭自然資源研究所科學家羅斯倫德（Marja Roslund）表示，免疫系統疾病的治療費用高昂，因此研究結果有助於降低疾病的發生率，有效降低疾病的治療負擔，不僅有助於國民健康，也有助於經濟發展。

芬蘭政府撥出經費，協助幼兒園改造戶外環境，將自然元素引進幼兒園。（示意圖／PIXABAY）

北歐各國紛紛想要效法芬蘭作法

將自然元素引進幼兒園的理念正在蔓延，同樣位於赫爾辛基，名為Poutapilvi-Puimuri的幼兒園，正在使用政府三萬歐元（約100萬元台幣）的資金，改造戶外環境，幼兒園主任薩里表示，不久後這片遊樂場將充滿樹木、岩石、沙坑、草坪等，也計畫將室內活動移至戶外，讓孩子接觸大自然。

羅斯倫德告訴《衛報》，越來越多人想成立類似的幼兒園，已經有來自冰島、挪威、丹麥等地的參觀者，到芬蘭了解如何在本國複製芬蘭的模式。芬蘭自然資源研究所首席科學家辛科寧（Aki Sinkkonen）則表示，希望在未來不要在幼兒園看到任何塑膠墊。

