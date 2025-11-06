捏泥巴很重要！研究：從小玩土長大免疫力佳 芬蘭已推森林幼兒園
編譯莊佳芳／綜合報導
芬蘭積極推行「自然化幼兒園」政策，鼓勵孩子親近泥土與植物，並投入百萬歐元補助學校改造庭院生態。《衛報》近日報導指出，相關研究證實，自然環境的生物多樣性可強化人體內的微生物組平衡，進而提升免疫力。
研究顯示，就讀擁有自然環境的幼兒園兒童，免疫調節能力更佳。專家指出，幼年時期缺乏自然接觸可能導致成年後過敏與免疫疾病增加。芬蘭的實驗成功後，已吸引冰島、挪威、丹麥等北歐國家前往取經，期望可以複製成功經驗。
自然環境影響人體健康
位於芬蘭赫爾辛基北部拉赫蒂（Lahti）的胡姆普拉幼兒園，孩子們手抓泥土，把沙子和樹葉混和，然後抹在臉上，這樣的行為再注重衛生的幼兒園眼中是難以接受的，但在這卻是被鼓勵的。在芬蘭有43間幼兒園，獲得了共100萬歐元（約台幣3500萬元）的補助，用於恢復庭院的自然生態。
已經有多項研究證明，親近大自然對兒童的發展極其重要，《衛報》報導，現在有更進一步的研究，揭開自然環境的生物多樣性，對人體內生物多樣性之間的連結。研究表示，第一層的外部生物多樣性是大自然，如土壤、水、植物等，第二層內部生物多樣性，指的是人體內外的微生物組，如腸道菌、呼吸道菌群等，這兩個層面的生態其實是互相影響的。
土壤有助改善兒童免疫系統
科學家發現，人類生命的最頭1000天，是大腦和身體發育最快的時期，因此鼓勵兒童多接觸大自然。胡姆普拉幼兒園裡的植物及土壤都是經過精心挑選的，為了就是確保其豐富微生物的多樣性，長著藍莓、苔癬的活體森林地表，鼓勵孩子採集植物、尋找昆蟲，了解大自然。
研究人員發現，相較於一般幼兒園，就讀擁有自然環境的幼兒園的孩子，身上的致命菌較少，如鏈球菌等；腸道菌叢中可能引發腸道疾病的梭菌含量，也低上許多，另外，血液中可以保護身體免受免疫疾病侵害的T細胞，數量也較多。研究表明，在充滿土壤的沙坑玩耍兩周，就能有效改善兒童的免疫系統調節能力。
降低疾病發生也有助於經濟發展
《衛報》報導，科學家認為患有過敏的成人，原因之一是幼年時期缺乏接觸自然環境中的微生物。過去的研究揭示了幼年時期接觸自然環境與免疫系統的健康有關，但未表明是否為因果關係，如今這項研究證明了其關係，2024年發表的研究，也證明了接觸不同土壤的兒童，腸道與免疫系統都會更健康。
芬蘭自然資源研究所科學家羅斯倫德（Marja Roslund）表示，免疫系統疾病的治療費用高昂，因此研究結果有助於降低疾病的發生率，有效降低疾病的治療負擔，不僅有助於國民健康，也有助於經濟發展。
北歐各國紛紛想要效法芬蘭作法
將自然元素引進幼兒園的理念正在蔓延，同樣位於赫爾辛基，名為Poutapilvi-Puimuri的幼兒園，正在使用政府三萬歐元（約100萬元台幣）的資金，改造戶外環境，幼兒園主任薩里表示，不久後這片遊樂場將充滿樹木、岩石、沙坑、草坪等，也計畫將室內活動移至戶外，讓孩子接觸大自然。
羅斯倫德告訴《衛報》，越來越多人想成立類似的幼兒園，已經有來自冰島、挪威、丹麥等地的參觀者，到芬蘭了解如何在本國複製芬蘭的模式。芬蘭自然資源研究所首席科學家辛科寧（Aki Sinkkonen）則表示，希望在未來不要在幼兒園看到任何塑膠墊。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
川普關稅受挑戰！連保守派大法官都質疑權力濫用 白宮：我們有備案
連總統都敢動！墨西哥總統遭性騷憤提告：我若不報案，其他女生該怎辦
川普訪日才結束！美日將展開南鳥島挖稀土計畫 抗中壟斷
羅浮宮竊案犯嫌是網紅？犯案現場四處留DNA、騎社群同款機車逃逸
其他人也在看
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 7 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 13 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 9 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 9 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 16 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王傳一收到兵單「逃不過醫師爸法眼」 放心老婆與異性出遊：我會先看她iPad
王傳一、朱德剛6日舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，最近演藝圈閃兵役消息連環爆，兩人在現場還臨時上演時事哏，只見朱德剛問王傳一有沒有當兵，王傳一馬上立正敬禮：「報告，有當兵！2050梯次！」朱德剛也笑說，「先問一下，免得到時候演出沒人！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前