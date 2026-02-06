捐助汐止弱勢家庭 〈台灣亞弧〉愛心17年不間斷

《圖說》社會局副局長許秀能(左2)致贈感謝牌，感謝台灣亞弧科技公司長年關懷在地弱勢家庭。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】愛心17年來不間斷！新北市社會局七星社會福利服務中心今〈6〉日辦理「弱勢家庭冬令救助補助」活動，媒合民間資源共同響應。汐止在地企業台灣亞弧科技有限公司慷慨捐助，提供40戶弱勢家庭每戶3,600元冬令救助補助，協助減輕家庭生活負擔。

社會局副局長許秀能代表受贈，並回贈感謝牌，感謝該公司長期關懷在地弱勢家庭，以實際行動傳遞溫暖與善意。

她指出，冬令救助補助不僅是物質上的支持，更是一份陪伴與鼓勵，讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持。活動也邀請市議員張錦豪及汐止區長林慶豐到場關懷，共同傾聽在地弱勢家庭的生活需求，展現政府與民間攜手合作、共同建構社會安全網的決心。

《圖說》新北市七星社福中心媒合民間資源關懷弱勢家庭，汐止在地企業台灣亞弧科技公司慷慨捐助，今日舉辦送暖活動。〈社會局提供〉

她說，台灣亞弧科技公司董事長蔡銘鋒，同時也是汐止工商促進會創會會長，自民國98年起即以同心聯誼會會長身分，與七星社會福利服務中心攜手合作，持續提供弱勢家庭冬令慰助金，17年來不間斷。

蔡銘鋒與夫人余素月今天一同出席捐贈儀式，蔡銘鋒表示，因為自己苦過，所以更能理解「甘苦人」，取之於社會、用之於社會，很開心有機會投入在地公益服務，盡一點綿薄之意。

《圖說》小朋友代表所有服務個案致贈感謝卡，台灣亞弧科技公司董事長蔡銘鋒與夫人余素月感動收下。〈社會局提供〉

七星社會福利服務中心主任周培仙表示，此次受助家庭多為經濟弱勢、單親或突遭變故的家庭，期盼透過企業善心與公部門的長期合作，讓關懷不只是一時的協助，而能成為家庭持續前行的重要力量。