捐救災車爆貪瀆！台南消防局遭搜 前局長李明峯「閃辭受傷」引聯想

台南市消防局遭搜索，民間捐救災車爆發貪瀆疑雲。檢方追查，前消防局長李明峯今年初積極推動的「高壓細水霧幫浦消防車」，販售相關設備業者卻是他的民間女性友人，涉嫌貪瀆案。而這個月中李明峯突然閃辭，又在汽車旅館內傳出「受傷」，引發不少聯想。

六都中任期最久消防局長 閃辭後又在摩鐵受傷

前台南消防局長李明峯在位15年，是六都中任期最長的消防局長，但這個月12號突然以「家庭因素」請辭，閃辭6天又爆在汽車旅館受傷，引發外界聯想。

然而今天廉政署人員突擊搜查台南市消防局等8處，進到災害搶救科、車輛保養場帶走相關公文，李明峯的秘書、司機也被帶回。台南地檢署表示，本案約詢涉嫌人4人、證人6人，持續調查中。

前局長宣揚特定款救災車 銷售業者巧是女友人

據悉，檢調追查的正是李明峯曾大力推廣的高壓細水霧設備捐贈一事，該款救災車一台市價250萬到450萬不等，其中販售設備的業者，遭人檢舉是李的民間女友人，該名女子還被爆料，承攬近幾年的台南消防月曆。

李明峯曾大力推廣高壓細水霧設備。圖／台視新聞

而台南市政府透過發言人指出，市府尊重司法、依法行政，也希望調查的結果能夠釐清事實、勿枉勿縱。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台南／黃富祺、王秀成、蔡宛儒 責任編輯／洪季謙

