捐救護車挺警消的愛爾麗「總裁常如山」遭控性侵被管制出境

常如山過去以愛爾麗國際醫療集團名義，多次捐贈救護車及相關公益物資，並親自出席捐贈場合與警消及醫療單位合影，如今卻捲入性侵疑雲，公益形象與司法案件形成強烈對比。（圖／記者林照東翻攝）

【警政時報 林照東／台北報導】長年以捐贈救護車、消防及防疫物資塑造公益形象的國內大型醫美集團愛爾麗國際醫療集團，近日卻因集團創辦人兼總裁 常如山 捲入性侵疑雲而站上司法風口浪尖。台北地檢署（5）日以被告身分傳喚常如山到案說明，經檢察官偵訊後，當庭諭令其限制出境、出海。

據了解，被害女子向檢警指控，已婚的常如山疑似在追求其未果後，於去年間駕車尾隨她返家，過程中緊迫跟隨，令女子心生恐懼。當女子抵達住處並準備開門時，常如山突然衝上前拉扯，並動手扯掉其貼身衣物，相關過程疑似被附近監視器清楚拍下。女子事後情緒受創，隨即向刑事警察局提出妨害性自主告訴，案件移送台北地檢署偵辦。

愛爾麗國際醫療集團總裁常如山，日前因涉妨害性自主案遭台北地檢署以被告身分傳喚到案說明，當天在律師陪同下配戴口罩，低調從台北地方法院側門進入，全程未對媒體發言。（圖／記者林照東翻攝）

北檢昨日上午傳喚常如山出庭釐清案情。常在律師安排下，刻意避開正門，改由台北地方法院側門進入，全程配戴黑色口罩，面對媒體鏡頭不斷閃避，未對任何提問作出回應。歷經一個多小時偵訊後，檢方認為其涉犯妨害性自主罪嫌重大，裁定限制出境、出海，以確保後續偵辦程序順利進行。

此一強制處分，讓外界對案件嚴重性高度關注。檢警指出，是否涉及刑責仍待進一步調查，但被害人所提供的相關說法與影像資料，已成為偵辦重點之一。

對此，愛爾麗集團昨晚火速發布三點聲明，強調本案屬於總裁個人私人案件，告訴人提告內容均屬不實指控，與事實有所出入，常如山已委任律師全力應訴，將透過司法程序還原真相，對於涉及不實誣指部分，不排除採取法律行動反制。

愛爾麗聲明中並指出，常如山自創業二十餘年來，長期投入社會公益，集團領導層與員工皆深知其為人，相信司法最終會釐清真相，還給總裁公道；同時也坦言，總裁私人感情事務佔用公共資源，代為向社會大眾致歉，並表示集團仍將持續投入公益行動，回饋社會。

常如山畢業於南台科技大學化工系，早年從化妝品銷售起家，二○二二年創立愛爾麗診所，事業版圖迅速擴張至醫美、產後護理、健康管理、牙科與基因檢測等多元領域，成為國內規模最大的醫美集團之一。過往頻繁出現在公益場合、與警消單位互動密切的形象，如今卻與「限制出境、出海」的司法處分形成強烈對比。

從捐贈救護車的善行，到偵查庭內的被告身分，愛爾麗總裁常如山所面臨的，已不只是企業形象考驗，更是一場攸關司法責任的重大風暴。全案仍由台北地檢署持續偵辦，相關指控與事實仍待後續調查釐清。

