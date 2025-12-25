捐款人暖舉曝光！默默捐助「接棒未來」共同成為偏鄉棒球隊的後盾

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

為了幫助偏鄉孩子追逐夢想，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，至今已陪伴全台超過 13,000 名熱愛棒球的孩子勇敢前行。自 2023 年起，基金會進一步推動偏鄉棒球勸募計畫，號召社會大眾以行動支持，今年累計獲得超過 370 筆捐款響應，善款全數投入偏鄉棒球隊在交通接送、營養餐食及球隊日常運作等費用。同時，基金會整合集團資源，捐贈 3,000顆味全龍職業棒球隊練習球與 2,000箱味全保久乳，嘉惠逾千名棒球少年。

廣告 廣告

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫深入全台偏鄉校園，陪伴基層棒球（圖／頂新和德文教基金會提供）

苗栗汶水國小張明照教練執教近20年，為照顧更多偏遠部落的孩子，在棒球隊成立初期曾將大方將自宅作為小球員的臨時宿舍，甚至自掏腰包購買交通車，陪伴球員南北征戰，是孩子口中的教練也是慈愛的爸爸，今年基金會透過「接棒未來」棒球公益計畫提供棒球隊交通、餐食與球具經費，盼與大眾一起聯手成為他們的後盾！台中和平山區的德芙蘭國小，少棒隊成立之初僅 12 人，熱血的學務主任王士銘挨家挨戶將孩子找回球場，在頂新和德文教基金會支持下，除提供經費外，孩子們第一次使用到味全龍職業棒球隊練習球，今年國小二年級的張同學說他的偶像是吉力吉撈·鞏冠，以後想要像他一樣打出很多全壘打！

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫深入全台偏鄉校園，陪伴基層棒球隊持續成長，透過經費、物資與資源整合，成為孩子們在球場上最堅實的後盾，讓更多孩子勇敢站上球場、穩定訓練（圖／頂新和德文教基金會提供）

不僅基金會集團內進行捐款，許多棒球迷也加入響應，其中味全龍球迷邱先生來自偏鄉，感同身受資源匱乏的困境，默默捐款支持。球迷洪小姐跟爸爸是死忠龍迷，洪爸爸在兒時也曾是少棒隊的一員，當年看到隊友因家庭經濟因素，被迫中斷棒球夢想，現在父女帶頭支持「接棒未來」棒球公益計畫，只要自己支持的球員擊出安打、全壘打便自提捐款的方式，呼籲更多球迷加入守護偏鄉孩子的行列。

台中和平山區的德芙蘭國小少棒隊在頂新和德文教基金會支持下，除提供經費外，孩子們第一次使用到味全龍職業棒球隊練習球.（頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會拋磚引玉盼社會大眾共參與「接棒未來」棒球公益計畫，成為孩子追夢棒球路上的重要一棒，陪他們走向更遠的未來。響應捐款支持。



更多FTNN新聞網報導

確定加盟軟銀鷹！徐若熙背號18號 記者會時間曝光

味全龍大進補！3投1補入隊 傳曾仁和月薪破40萬

徐若熙最快本週加盟軟銀鷹 3年合約價碼傳比15億日圓「更高」

