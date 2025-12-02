捐款宏福苑大火名單透詭異! 他捐鉅款卻被漏掉 「愛國企業」華為竟缺席

宏福苑大火造成嚴重破壞。 圖：翻攝自 X《Mizuta 水田》

[Newtalk新聞] 香港集合住宅宏福苑發生的嚴重火災震驚各界，目前已造成超過 146 人罹難，上百人失聯，是香港 60 年來最嚴重的火災。這起悲劇引發了廣泛關注，許多企業與組織紛紛捐款，協助救災、安置與重建事宜，包括香港賽馬會、滙豐及恒生銀行、李兆基基金等。

香港房地產巨頭、富商李嘉誠也參與其中，捐款 8,000 萬港幣（約 3.2 億台幣），是僅次香港賽馬會的最大捐款方。許多網路評論對此表示，雖然李嘉誠全家早就入了加拿大籍，但仍沒有忘記香港這個讓他致富的土地；亦有不少人批評火災的起因是香港房地產亂象，而李嘉誠就是元凶，捐款亦只能算是「買贖罪券」罷了。

廣告 廣告

根據 X 帳號夸克說，李嘉誠成為本次捐款最大的富豪，但《大公報》旗下的《大公文匯網》，卻在捐款名單中，刻意漏了李嘉誠的名字，將霍英東排在首位，不愧是「黨性」極強的報紙。

香港首富李嘉誠。圖 : 資料照片

不僅香港，中國與部分外國企業與組織也貢獻大大小小的捐款，如馬雲基金會、騰訊、阿里巴巴、周大福等，蘋果公司 CEO 庫克也表達過捐款意願。但有人注意到，中國的代表性企業之一，有「愛國企業」之稱的華為，至今沒有任何捐款的表態。唯一與香港大火有關的，是延辦了宣傳自己系統的「鴻蒙星光盛典」節目。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

28點和平談判觸礁! 烏不割讓領土、俄不停火 白宮想出「繞過烏克蘭」毒計.....

民用機突然逼近川普海湖莊園! 美軍F-16戰機緊急起飛還「射彈」