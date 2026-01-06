捐款救助卻惹禍？賓賓哥涉毆打房東挨告 雲檢依傷害罪起訴

網紅「賓賓哥」涉毆打雲林縣元長鄉李男，被雲林地檢署依傷害罪起訴。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者李文德／雲林報導〕網紅賓賓哥(本名江建樺)到雲林縣元長鄉服務一名個案，去年3月卻與個案前房東李男因金錢發生糾紛，甚至動手毆打對方，導致李男下巴、手臂擦傷，怒對賓賓哥提告。雲林地檢署日前偵查終結，將賓賓哥依涉犯傷害罪起訴。

賓賓哥去年前往元長鄉為一名蘇姓個案捐錢救助，不過因為與個案前房東李男發生金錢糾紛，雙方3月25日中午11點到指定地點協商，賓賓哥在商談時開直播，過程中起口角，賓賓哥徒手毆打李男，導致李男下巴挫傷、左前臂擦挫傷，李男怒向當地派出所報案並提告。

根據賓賓哥直播內容，當時兩人疑因個案房屋租金糾紛而起口角，對方先質疑賓賓哥「一直騙人」，更嗆聲「今天踢到鐵板」，賓賓哥聽聞後要求工作人員「把鏡頭轉走」，現場立即傳出水壺掉落及疑似肢體衝突聲響。

根據起訴書內容指出，賓賓哥一度辯稱，當時拿杯子喝水，但和李男還有一段距離，我手有往上揮一下，李男嚇到杯子往後倒打到自己，並未碰到李男。

檢方根據李男證稱，賓賓哥因為金錢問題談不攏，用拳頭打他左臉頰靠近下巴，左前臂也被打，經醫院診斷為下巴挫傷、左前臂擦挫傷等，更出具診斷證明書、傷勢照片。李男並拿出賓賓哥直播影像為證據，可看到李男說「踢到鐵板」後，賓賓哥要求攝影者將鏡頭轉向等證據。

起訴書指出，李男提出其中一個影像，可聽見賓賓哥稱「那個雲林個案，有沒有打那個阿公，你們就算知道也不能講，我就是有打，反正就算知道也不能講，就算知道那個是打巴掌而已……你們的私事，你都說你不方便說，我的私事你們也不方便說」等語，賓賓哥在偵訊中也承認。日前偵查終結，將賓賓哥依涉犯傷害罪起訴。

據了解，賓賓哥為支付蘇姓個案房租問題，給予李男3萬元，不過事發後，蘇姓個案卻被李男要求賣掉機車償還欠款，被質疑「雙邊都拿錢」，賓賓哥得知情況後到現場詢問房東，才引發衝突。

