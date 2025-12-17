捐款APEC 外交部：我國是建設性完全會員

2026年亞太經合(APEC)首場活動「非正式資深官員會議」(ISOM)已於11日至12日在中國深圳舉行，我方做為APEC正式會員，這次會議由外交部國際組織司司長孫儉元率團出席。外交部今天(17日)表示，孫儉元代表我政府與APEC祕書處簽署備忘錄捐助65萬美元(約新台幣2千萬元)，以展現我國對APEC的重視，並彰顯我國是APEC建設性的完全會員。



外交部表示，我國APEC資深官員、外交部國組司長孫儉元利用出席深圳「非正式資深官員會議」機會，於11日代表政府與APEC祕書處執行長佩德羅薩(Eduardo Pedrosa)簽署捐助備忘錄，65萬美元捐款將用於挹注我國於20年前倡議設立的「人類安全子基金」、10年前與美國、澳洲合作設立的「婦女與經濟子基金」，另規劃資助「政策支援小組」，強化APEC的政策研究與分析能量。

佩德羅薩指出，台灣的捐助及積極參與，不僅有助APEC祕書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將讓APEC區域所有人民受惠。

外交部表示，我國是APEC建設性會員，自1991年加入以來，持續透過捐助及辦理活動做出具體貢獻，未來也將在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域繁榮發展。外交部國組司副司長張芝颯說：『(原音)APEC是我們最重要的政府間國際組織，每年我國政府超過40個部會積極參與各會議與活動。』

外交部強調，政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。