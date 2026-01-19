捐發票抽好禮 竹市稅務局1/22送春聯

竹市送春聯暨租稅宣導活動1/22登場。





農曆馬年腳步將近，新竹市稅務局1月22日10時至15時30分，在稅務局地下2樓藝文走廊舉辦「2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動」。稅務局表示，活動將邀請書法名家現場揮毫，免費為市民朋友書寫祝福春聯，並結合名家春聯掛軸摸彩、捐發票送好禮，及租稅問答等精彩活動，歡迎市民朋友共襄盛舉，一同歡喜迎馬年，祈願新年幸福安康。

稅務局長蘇蔚芳表示，今年的送春聯活動有別於以往，除邀請書法名家現場揮毫外，即日起於稅務局地下2樓藝文走廊同步展出「春聯掛軸」，供民眾參與摸彩活動。民眾只要於1月22日前每日9時至16時，或於活動當日9時前，至稅務局一樓1號櫃臺捐贈尚未開獎的雲端發票3張或紙本統一發票6張，即可兌換摸彩券1張。活動當日將公開抽出20位幸運得主，各可獲贈名家春聯掛軸1幅。

廣告 廣告

稅務局補充，活動當日10時至12時，現場亦將舉辦租稅問答活動，民眾只要捐贈雲端發票3至20張，或紙本統一發票6張，並正確回答租稅問題，即可兌換宣導品1份，數量有限、送完為止。活動募集的發票將全數捐贈予竹市社會福利機構，邀請市民朋友在歡度年節之際，也能一同發揮愛心，為寒冬注入溫暖。

更多新聞推薦

● 關稅降、不疊加！台美達成四大談判目標 卓榮泰親迎鄭麗君談判團隊返國