捐發票抽好禮！竹市送春聯暨租稅宣導活動一月二十二日登場

馬到成功、幸福滿城！隨著農曆馬年腳步將近，新竹市稅務局將於一一五年一月二十二日十時至十五時三十分，在稅務局地下二樓藝文走廊舉辦「二O二六馬上幸福送春聯租稅宣導活動」。稅務局表示，活動將邀請書法名家現場揮毫，免費為市民朋友書寫祝福春聯，並結合名家春聯掛軸摸彩、捐發票送好禮，及租稅問答等精彩活動，歡迎市民朋友共襄盛舉，一同歡喜迎馬年，祈願新年幸福安康。

新竹市長高虹安十九日表示，寫春聯、貼春聯是農曆春節最具年味的傳統習俗之一，字裡行間蘊含著對平安、順遂與好運的美好期盼。此次活動特別邀請張雙土、張美卿及顧瑞鈴等書法名家現場揮毫，民眾除可近距離欣賞書法家專注創作的風采，也能將專屬於自己的祝福春聯帶回家，為新的一年增添喜氣與好兆頭。

稅務局長蘇蔚芳表示，今年的送春聯活動有別於以往，除邀請書法名家現場揮毫外，即日起於稅務局地下二樓藝文走廊同步展出「春聯掛軸」，供民眾參與摸彩活動。民眾只要於一月二十二日前每日九時至十六時，或於活動當日九時前，至稅務局一樓一號櫃臺捐贈尚未開獎的雲端發票三張或紙本統一發票六張，即可兌換摸彩券一張。活動當日將公開抽出二十位幸運得主，各可獲贈名家春聯掛軸一幅。

稅務局補充，活動當日十時至十二時，現場亦將舉辦租稅問答活動，民眾只要捐贈雲端發票三至二十張，或紙本統一發票六張，並正確回答租稅問題，即可兌換宣導品一份，數量有限、送完為止。活動募集的發票將全數捐贈予竹市社會福利機構，邀請市民朋友在歡度年節之際，也能一同發揮愛心，為寒冬注入溫暖。如有疑問，歡迎至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp )查詢，亦可撥打O八OOOOO三二一或一九九九市民服務專線洽詢，將有專人為您服務。