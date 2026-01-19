捐發票抽好禮22日登場 竹市稅務宣導邀名家揮毫送春聯

新竹市稅務局將於一月二十二日上午十時至下午三時三十分舉辦「二0二六馬上幸福送春聯租稅宣導活動」。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

隨著農曆馬年腳步將近，新竹市稅務局將於一月二十二日上午十時至下午三時三十分，在稅務局地下二樓藝文走廊舉辦「二0二六馬上幸福送春聯租稅宣導活動」，活動將邀請書法名家現場揮毫，免費為民眾書寫祝福春聯，並結合名家春聯掛軸摸彩、捐發票送好禮，以及租稅問答等精彩活動，歡迎民眾共襄盛舉，一同歡喜迎馬年。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，此次活動特別邀請張雙土、張美卿及顧瑞鈴等書法名家現場揮毫，民眾除可近距離欣賞書法家專注創作的風采，也能將專屬於自己的祝福春聯帶回家，為新的一年增添喜氣與好兆頭。

廣告 廣告

蘇蔚芳說，今年的送春聯活動有別於以往，除了邀請書法名家現場揮毫外，即日起在稅務局地下二樓藝文走廊同步展出「春聯掛軸」，供民眾參與摸彩，民眾只要於二十二日前、每日九時至十六時，或於活動當日九時前，至稅務局一樓櫃臺捐贈尚未開獎的雲端發票三張或紙本統一發票六張，即可兌換摸彩券張。活動當日將公開抽出二十位幸運得主，各可獲贈名家春聯掛軸1幅。

稅務局補充，二十二日活動當天上午十時至十二時，現場亦將舉辦租稅問答活動，民眾只要捐贈雲端發票三至二十張，或紙本統一發票六張，並正確回答租稅問題，即可兌換宣導品，數量有限、送完為止，活動募集的發票將全數捐贈予竹市社會福利機構。