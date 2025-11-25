捐發票換月曆 11/27開始
財政部北區國稅局基隆分局自11月27日起，辦理捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，民眾只要捐出114年11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上的雲端發票5張，或紙本發票10張，即可兌領月曆1本。
基隆分局指出，為宣導及鼓勵民眾購物索取雲端發票或統一發票，特別舉辦捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，提供兌領的精美月曆上，印有各項國稅報稅訊息及稅務知識，以淺顯易懂的文字說明，藉以加強稅務常識宣導。
自11月27日（星期四）起的每週一至週五的上午8時至中午12時，以及下午1時至5時的辦公時間，民眾可到該分局或信義稽徵所捐發票兌領月曆，只要捐出114年11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上的雲端發票5張，抑或紙本發票10張，便可兌領月曆1本，每人每次限兌領1本，因數量有限兌完為止；活動所募集到發票，將全數贈予基隆市公益團體。
