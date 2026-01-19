捐發票送春聯！歡迎大小朋友1月31日到竹美館 參與「馬騰富貴．迎祥集福」活動

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立新竹生活美學館將於1月31日（週六）下午舉辦2026「馬騰富貴．迎祥集福」新春揮毫活動，邀請民眾共同迎接馬年。現場將安排8位書法家新春揮毫，手寫春聯提供大眾捐發票兌換;羅際鴻等大師開筆，讓民眾感受傳統書法藝術的魅力；此外，還設有公益攤位，鼓勵大家參與公益活動，增添新春喜氣。活動時間從下午1時30分至4時30分，地點位於國立新竹生活美學館前廣場。適合攜家帶眷一同參加，除舊迎新，迎接福運滿滿的馬年。

「馬騰富貴．迎祥集福」迎春揮毫活動邀請賴煥琳、施春茂、謝秀英、蘇富美、黃德琴、黃武雄、姚淑芬、凌春玉共8位書畫大師，於現場揮毫書寫春聯，限量春聯供民眾以發票兌換。有興趣的民眾可憑紙本發票或雲端發票（115年1至2月期別，且未登錄統一編號），金額10元以上，5張發票至現場即可兌換1幅春聯，數量有限，送完為止。兌換之發票也將全數捐贈予公益單位。活動現場亦安排新竹市消防局進行婦幼安全與防災宣導，透過宣導提升民眾春安意識，結合文化、公益與安全教育，讓參與民眾在歡慶新年的同時，也能獲得實用知識並感受社會關懷。

國立新竹生活美學館葉于正館長表示：「本館結合公益、慈善宣導、防詐、婦幼安全、交通安全及雲端發票推廣等多元活動，營造親子共遊、共玩、共學的環境，落實文化部藝術向下扎根的政策，實踐生活美學與平權體驗推廣。期望藉由新春活動，帶領民眾除舊佈新、迎接新年，共同感受傳統文化與節慶喜氣。歡迎大小朋友一起到現場，提前感受新年氣氛。」

竹美館邀請大眾於1月31日蒞臨現場，感受傳統新春氣息，參與新春揮毫與春聯兌換活動。為迎接新年到來，也將於2月3日（週二）至2月13日（週五）週一休館，開放來訪民眾館內打卡並於「國立新竹生活美學館」粉絲專頁按讚，或在個人Instagram 貼文分享活動資訊，即可免費獲得限量大師墨寶 「春」與「福」字春聯1套（每日限量10套，每人每日限兌換1套，數量有限，兌完為止），共同除舊迎新，為新的一年增添喜氣與祝福。