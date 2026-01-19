捐發票送春聯 歡迎大小朋友1/31到竹美館參與「馬騰富貴迎祥集福」活動

捐發票送春聯，新竹生活美學館歡迎民眾卅一日前來竹美館參與「馬騰富貴迎祥集福」活動。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館將於卅一日在美學館前廣場舉辦二０二六「馬騰富貴．迎祥集福」新春揮毫活動，邀請民眾共同迎接馬年，當天下午一時卅分至四時卅分，歡迎民眾除舊迎新，迎接福運滿滿的馬年。

館長葉于正表示，美學館結合公益、慈善宣導、防詐、婦幼安全、交通安全及雲端發票推廣等多元活動，營造親子共遊、共玩、共學的環境，落實文化部藝術向下扎根的政策，實踐生活美學與平權體驗推廣。期望藉由新春活動，帶領民眾除舊佈新、迎接新年，共同感受傳統文化與節慶喜氣，歡迎大小朋友一起到現場，提前感受新年氣氛。

現場將安排八位書法家新春揮毫，手寫春聯提供大眾捐發票兌換;羅際鴻等大師開筆，讓民眾感受傳統書法藝術的魅力；此外，還設有公益攤位，鼓勵大家參與公益活動，增添新春喜氣。

有興趣的民眾可憑紙本發票或雲端發票（今年一、二月期別，且未登錄統一編號），金額十元以上，五張發票至現場即可兌換一幅春聯，兌換之發票全數捐贈予公益單位。

竹美館為迎接新年到來，也將於二月三日至十三日開放來訪民眾館內打卡並於「國立新竹生活美學館」粉絲專頁按讚，或在個人Instagram 貼文分享活動資訊，即可免費獲得限量大師墨寶「春」與「福」字春聯一套（每日限量十套，每人每日限兌換一套，數量有限，兌完為止），共同除舊迎新，為新的一年增添喜氣與祝福。