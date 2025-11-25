捐發票 兌換馬年租稅宣導月曆

北區國稅局基隆分局二十七日起開放民眾捐贈發票兌領精美租稅宣導月曆。（北區國稅局基隆分局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為宣導民眾購物索取雲端發票或統一發票，北區國稅局基隆分局舉辦捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，精美月曆上羅列各項國稅報稅訊息及稅務知識，並自十一月二十七日起開放民眾捐贈發票兌領，每人每次限兌換一本，數量有限，兌完為止。

基隆分局表示，十一月二十七日起每週一至週五上午八點至十二點、下午一點至五點開放兌換月曆（中午休息時間不受理兌換），民眾捐出一一四年十一、十二月未列印買受人統一編號且每張消費金額達十元以上的雲端發票五張或紙本發票十張，即可兌領月曆一本，活動所募集發票將贈予基隆市公益團體，歡迎大家一起捐發票做公益。四小時內自動匯入免印花稅，另享有雲端發票專屬獎包括一百萬元、二千元、八百元及五百元獎項，購物消費儲存雲端發票享有雙重對獎機會。