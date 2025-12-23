捐精所生子女可分遺產 Telegram創辦人引話題

（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）社媒Telegram 創辦人度洛夫願為想用他所捐精的女性付試管嬰兒費用，還承諾「親生子女們」將可分他的財產。各地富豪名流形同變相控制人類生育，衝擊倫理與法律界限。

華爾街日報指出，2024年夏天莫斯科南部一家名為AltraVita的生育診所推出不同尋常促銷活動：提供免費的億萬富豪、Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）所捐精子。診所在社群媒體與新聞網站主打度洛夫具有「高度基因相容性」，他還願為37歲以下、希望使用他所捐精子的女性支付試管嬰兒（IVF）費用。

這項活動當時吸引一眾外貌出眾的女性前來諮詢。時至今日，AltraVita診所的官網上都還有「使用度洛夫所捐精子進行免費試管嬰兒」（Free IVF with Pavel Durov's donated sperm）的點選欄目。

一名曾在AltraVita診所任職的醫師透露，每位提出申請者看起來都容貌姣好、受過良好教育且健康，「她們都是抱著想藉特定男性（的精子）生娃的想法，覺得這種特定男性才能給孩子理想的基因」；診所則為避免法律糾紛，規定申請的參與者必須未婚。

如今這造就出「遍地都是度洛夫子女」。現年41歲、現居杜拜的度洛夫曾在Telegram公開貼文中表示，他在至少12個國家地區擁有100名以上「子女」，這還不包括他與3個不同女性所生的6個孩子。

出生於俄羅斯的度洛夫2024年7月貼文表示，他大約是2010年左右開始捐精，起初是為幫一名嘗試懷孕的友人，後來則都是匿名捐精，以緩解「高品質捐贈精子」的短缺。他說雖然自己多年前已停止捐精，但冷凍保存的精子仍可在AltraVita診所取得。

度洛夫今夏接受一家法國雜誌專訪時「加碼」，稱「親生子女們」將可參與他的遺產分配。度洛夫說做此宣告後，已接到大量自稱是他子女者傳來的訊息。

富比世（Forbes）估計度洛夫的淨資產約為170億美元，大部分來自Telegram的估值，但他曾表示有意將Telegram留給一家非營利基金會；度洛夫另持有數量不明的比特幣，稱是在2013年購入。

度洛夫10月在科技網紅弗里德曼（Lex Fridman）的播客節目上說：「只要他們能證明與我擁有共同的DNA，或許在30年後的某天，他們就有權在我過世後分得部分遺產。」他還說打算將自己的DNA開源，讓一眾「親生子女」能找到彼此。

華爾街日報認為，雖然度洛夫將他捐精描述為幫忙紓緩健康精子短缺問題，並鼓勵其他男性仿效，但這背後多少反映在度洛夫的世界觀裡，覺得西方文明正走下坡。

度洛夫10月時就數位身分證、網上年齡查核及因在社群媒體貼文被捕等情事感嘆：「一個暗黑、反烏托邦的世界正迅速逼近，而我們卻還在沉睡。我們在道德、智識、經濟，最終乃至生物層面上，已讓自己踏上一條通向自我毀滅之路。」

當前全球不乏一些最富有、最具影響力人士正不斷挑戰生殖倫理、科技乃至法律界限，度洛夫只是其中一人。華爾街日報上週披露，包括電玩大亨徐波等少數中國億萬富豪透過代理孕母，在美國生下數十甚至上百個孩子，盼有朝一日能與有權勢者結親，美國有人擔心這是變相拓展中國實力。

有些富豪或名流則使用基因檢測、探索基因剪接，以培育具備特定特質的後代；另像馬斯克（Elon Musk）則談論生育子女既是因應人口成長下滑的必要手段，也是將自身後代拓展至星際殖民的一種象徵性展現。（編譯：陳亦偉）1141223