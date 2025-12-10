捐精男致癌基因不自知！197娃中招罹癌率90%

▲一名匿名捐精者在不知情的情況下，將自身罕見的TP53致癌基因突變擴散了出去，該捐精者在歐洲各地透過捐贈精子生育了至少197個孩子，而這些遺傳了突變基因的小孩罹患癌症的機率高達90％。（示意圖／取自Pxhere）

[NOWnews今日新聞] 一名匿名捐精者在不知情的情況下，將自身罕見的TP53致癌基因突變擴散了出去，該位捐精者在歐洲各地透過捐贈精子生育了至少197個孩子，而遺傳了突變基因的小孩罹患癌症的機率高達90％，有些被追蹤到的孩子已經確認癌逝，這也使得現行精子捐贈機制潛在的健康風險再度掀起討論。

根據《BBC》報導，一項由歐洲多家公共媒體聯合展開的調查揭露，一名匿名捐精者自2005年起以學生身份捐贈精子並獲得報酬，在隨後​​的17 年間，至少有197位兒童因他誕生。該位捐精者的身體健康，在捐精前也有進行健康檢查，然而，他的精子其實帶有罕見的TP53致癌基因突變。這種突變破壞了人類細胞防止癌變的關鍵作用，導致經由這些精子孕育的後代將遺傳「李-佛美尼症候群（Li Fraumeni syndrome）」，罹癌風險高達90％。

倫敦癌症研究所的專家特恩布爾（Clare Turnbull）教授表示，「這是一個可怕的診斷」，對任何家庭來說，這都是非常沉重、難以承受的結果，患者終生都要背負這樣高的罹癌風險，這顯然是毀滅性的打擊。

健康檢查難以徹底篩檢

位在丹麥的歐洲精子銀行（European Sperm Bank）表示，捐精者本人及其家人均無疾病，且這種基因突變在一般健檢中無法被檢測出來，機構能做的就是一旦發現捐精者的精子有問題，就「立即將其列入黑名單」。

然而，已經至少有197位兒童面臨遺傳了這種致癌突變基因的潛在風險，在各地醫療機構展開追蹤後，發現已經有孩子癌逝。法國一名使用該位捐精者精子受孕的單親媽媽表示，接到診所通知後趕緊帶女兒去做健檢，結果證實女兒遺傳了突變基因。這位媽媽表示，自己對捐精者並無怨言，但是難以接受醫療機構提供了「不安全、有風險」的精子，如今女兒罹癌的陰影將伴隨她們一輩子。

更糟的是，目前法律雖未規定捐精者精子的使用次數，但各國都有相關限制，像是比利時就規定每位精子捐贈者的精子只能提供6位家庭使用，以為了避免類似風險。然而，實際上在比利時卻有38位不同的女性用這位捐贈者的精子生育了53個孩子。由於多種原因，捐贈者精子使用上限的規定很容易被突破。

人們質疑捐精是否應該受到更嚴格的限制

這起案例讓外界再度檢視現行捐贈精子的機制，質疑是否應該受到更嚴格的限制。對此，英國曼徹斯特大學生物醫學健康學院副院長佩西教授（Allan Pacey）表示，篩檢本身有其極限，「要保證精子完全安全是不可能的。現行篩檢已經導致只有1～2％的捐精者申請獲得通過，標準再嚴格就不會有人能夠捐精了，這是一個尋求平衡點的問題」。

歐洲精子銀行強調，「我們必須記住，成千上萬的婦女和夫婦，如果沒有這些捐精者的幫助，就沒有機會生育孩子」。只要精子捐贈者經過合格的醫療機構篩選，那麼通常這意味著比婦女透過一般受孕方式獲得小孩更加安全。

