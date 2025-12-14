捐精者的精子恐導致近200幼童患癌

（德國之聲中文網）由包括英國廣播公司BBC、德國之聲等14家歐洲公共廣播電視新聞機構聯合參與的一項調查發現，一名不知情的精子捐贈者，其精子攜帶致癌風險很大的基因突變。他的精子已在歐洲各地生育至少197名子女，其中一些已不幸離世，僅有少數繼承該基因突變者能終生不罹患癌症。

這名攜帶罕見的TP53基因突變精子捐獻者，曾在過去超過15年的時間裡，向丹麥的精子庫提供精子，該精子庫的出口面向歐洲及其他地區至少14個國家。

據BBC報道，一名匿名男子從2005年起，以學生的身份捐贈精子，並收取報酬。這名捐獻者被登記為7069號。捐獻時，他身體健康，並通過了供體篩查。然而，他部分細胞中的DNA在他出生前就發生了突變。

抗癌TP53基因被損傷

這一突變損傷了TP53基因——該基因在防止人體細胞癌變方面起著至關重要的作用。

捐精者體內大部分細胞並不含有這種危險的TP53突變體，但他的精子中卻有高達20%的精子含有這種突變體。然而，任何由這種突變精子孕育的子女，其體內所有細胞都會攜帶這種基因突變。

這種在醫學上稱為李—佛美尼症候群的遺傳狀況，會使TP53突變體的攜帶者罹患癌症的幾率高達90%，尤其是在兒童時期。

歐洲精子庫表示，這種基因突變“無法通過基因篩查預防性地檢測出來”。他們表示，一旦發現捐精者的精子存在問題，就“立即將其列入黑名單”。

根據歐洲精子庫提供的說法，2020年，精子庫收到通知，一名使用了7069號捐獻者的精子受孕的嬰兒被診斷出攜帶TP53基因突變。7069號捐獻者的精子被隔離，等待進一步的基因檢測。檢測結果呈陰性，因為這種罕見的突變僅存在於部分精子細胞中。捐精者本人沒有出現任何症狀。他的精子隨後被重新投放市場。

2023年，歐洲精子庫獲悉又有一名兒童攜帶TP53基因突變。新一輪檢測發現，該突變確實存在於捐贈者的精子中。這促使歐洲精子庫永久禁止使用該捐獻者的精子，並向全歐洲的家長發出電話通知。

單一捐獻者的精子可以使用多少次？

目前，全球範圍內沒有統一的法律規定捐精者精子可以使用的次數上限。各國自行設定了限制。

但是歐洲精子庫承認，一些國家“不幸”違反了這些限制。例如在比利時，一位捐精者的精子本應最多只能供6個家庭使用。然而，實際上卻出現過，38位不同的女性使用同一位捐精者的精子，生育了53個孩子。

作者: 德聞 (綜合報道)