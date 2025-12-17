捐耶誕繪本也惹議 基隆市府、議長再互摃

基隆市議會議長童子瑋近日擬捐贈一批繪本給全市的國小學童，市府教育處17日發表聲明婉謝贈書。童子瑋坦言，對市府的作法感到意外，也希望市府能公布相關標準，針對不分黨派候選人一體適用。（張志康攝）

基隆市議會議長童子瑋日前打算以個人名義贈送全市國小生每人一本耶誕繪本，但市府教育處認為童可能成為明年選舉的市長候選人，遵循行政中立，市府婉謝贈書。對此，童子瑋表達遺憾，並盼市府能公布相關標準，對於不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

距離明年的九合一選舉還有近一年的時間，基隆市的選舉氛圍逐漸加溫。基隆市議會議長童子瑋近日準備一批總數約1.6萬本的繪本打算捐贈給基隆市全市的國小學生，近日繪本陸續送至各國小。

不過，教育處接獲學校反映後，認為有疑慮，基隆市教育處17日發出聲明，指童子瑋可能參選明年基隆市長選舉，成為準市長候選人。教育處認為，考量學校為單純的教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立相關事項，市府婉謝議長本次贈書。教育處也將請各學校能夠遵守教育基本法的中立原則。

對此，童子瑋表示，這樣的行為並非政治宣傳，而是公職人員基於公共角色，對校園、對孩子表達支持與關懷，並非政治行為。他說，他很意外市府會做出這樣的決定，他自擔任民意代表，迄今已有7、8年，每年耶誕節都會去學校擔任聖誕老公公的角色，他認為，扮演公共服務的角色，是民意代表一個基本的職責。

童子瑋認為，市府過去多次強調施政應回到民生本位，然而此次卻從高度政治化的角度解讀一份單純的善意。這樣的作法不僅令人遺憾，也無助於營造孩子安心學習、校園單純中立的環境。

他指出，若市府認為，只要被視為準參選人，即應全面排除於校園相關活動之外，避免任何形式的接觸，則盼市府能公布相關標準，對於不分黨派的候選人一體適用、標準一致。

