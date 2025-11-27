捐肝救父.只剩1/4的肝.海產很開心救了爸爸

海産/記者倪有純摄

海產（劉威廷）27日席南縣區漁會「2025 鱸石共鮮節」記者會，這也是他捐肝救父後公開露面，他表示身體還在復原中，因切掉了大部分的肝，所以容易累。

海產的爸爸一開始術後，一度出現排斥現象，必須吃藥控制，現在已經恢復穩定，「我打電話回去，爸爸還跟我說他在『修肝』，看得出來爸爸狀況恢復得不錯」

海產也鼓勵爸爸努力復健、練習呼吸，「我出院前也有練呼吸，雖然很痛，一定要堅持，不練就容易肺塌陷變肺炎，我朋友的爸爸就是這樣離開的」

剛開始有兩天晚上6、7點就睡著，也感謝製作單位體恤，考慮到他的身體，不讓他太累，讓他感恩在心。

海產說爸爸一開始不肯接受捐肝：「爸爸因為退休後身體毛病很多，所以有輕微的憂鬱症，我們因為捐肝的事，有點小吵架，爸不忍兒子捐肝，甚至考慮對外說配對不成功，我說我怎麼可能見死不救？」

好不容易說服爸爸，爸爸因為同時有肝硬化和肝癌，若放棄治療，癌症擴散後恐怕只剩下3個月壽命，還好最後捐肝手術相當成功。