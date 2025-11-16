捐肝救父 血型不相容活體移植

五十三歲的李先生從事倉儲管理，一向重視健康的他卻在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌，突如其來的噩耗，讓他原本平靜的生活瞬間翻天覆地，面對肝癌反覆復發且腫瘤體積較大的危機，李先生至高雄醫學大學附設中和紀念醫院尋求治療，經評估後，醫療團隊指出惟有進行肝臟移植才能根治病情；雖然李先生的兒子願意捐肝救父，但他一想到兒子可能為了救自己而受苦，內心充滿矛盾與不捨；另一個更具挑戰的難題是，父子兩人血型不同，父親為O型、兒子為A型，兩人血型並不相容，而且血管重建較為複雜，手術難度極高。面對艱鉅挑戰，高醫移植中心醫療團隊立即啟動跨科整合照護機制，憑藉豐富的肝癌降階治療、血型不相容移植術前、術後處理經驗與嫻熟的活體肝臟移植技術，在移植中心張文燦主任領導的肝臟移植團隊努力下，成功完成手術。術後父子倆恢復情況良好，李先生重獲新生，也讓一家人重拾笑容，為了感謝醫護團隊的全力守護，李先生和家屬特別捐贈六百個保溫瓶給移植中心團隊，表達最誠摯的謝意。

高醫陳芳銘副院長表示，在醫療領域中，活體捐贈象徵著最深厚的情感連結，當一位家人願意忍受手術的危險及肉體的痛苦捐出自己的一部分器官，去延續摯愛親人的生命，那是一種超越言語的奉獻與勇氣，這份決定，往往來自家人之間無條件的愛，也展現人性中最柔軟而堅定的力量。高醫身為大學附設醫院及醫學中心，致力提供安全、專業、完善的醫療照護，讓每位捐贈者與受贈者都能在最穩妥的環境下完成這項人生中最重大的選擇。高醫移植團隊以精湛技術與周全的術前評估，守護每一個家庭的希望；捐贈者與受贈者的勇氣與愛心，讓醫學的成就不再只是科學的進步，更是情感的延續。

李先生與至親分享這段康復歷程與滿懷感激之情，深深感念兒子的無私付出及醫療團隊的專業奉獻；這段跨越血型、克服器官體積限制的活體肝臟移植，不僅展現了醫學的突破，更成為生命延續與親情真諦的最佳見證。家屬也分享從恐懼到堅定、從掙扎到康復的心路歷程，場面溫馨感人。李先生和家屬都非常感謝移植過程中醫療團隊的細心照護，特別致贈保溫瓶給醫護團隊表達最誠摯的謝意與敬意。這場手術不僅見證高醫在跨血型活體肝臟移植技術上的突破，更展現了醫療團隊「以人為本、以愛為核心」的精神，高醫團隊以專業守護生命，讓父子情深化為希望的力量，也讓「生命的延續」成為家庭最美的禮物。

根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心數據，截止至九月底台灣約有九百六十五人在等待肝臟移植，正因為能進行移植的大愛肝臟有限，若能進行活體肝臟移植，就能挽救更多肝癌末期患者的生命；活體肝臟移植是指配偶或五等親以內的捐贈者在肝臟功能正常的情況下，將肝臟一部分移植給受贈者，正常情況下，捐贈者及受贈者血型必須相容，否則容易誘發急性排斥反應，進而導致肝臟衰竭。高醫移植中心張文燦主任指出，在面對高風險、複雜度高的移植案例，如血型不相容的活體肝臟移植，高醫團隊能透過先進的術前評估系統與個別化治療策略，大幅提升手術成功率。術後更結合多專科團隊密切追蹤，確保病人能順利康復、恢復正常生活。

張文燦主任強調，未來將持續優化醫療流程、擴展移植量能，並強化術後整合照護機制，讓更多等待移植的患者看到希望；同時也希望藉由臨床經驗與成功案例的累積，推動社會對器官捐贈與活體移植的正向理解，進一步建立生命延續的共識文化。透過醫療專業與團隊合作，高醫不僅挽救了個別生命，更在器官移植醫學的道路上不斷邁進。