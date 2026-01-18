捐血傳愛不間斷 台中捐血月首場募得「616袋血液」

「生命之愛志工團隊」攜手「嘉麗建設」，規劃連續4週、每週1場的捐血活動，廣邀民眾熱血響應。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】農曆年前後向來是血液募集最為吃緊的時期，受氣溫驟降、感冒盛行，以及連續假期民眾返鄉出遊等因素影響，捐血人數明顯下滑，血庫壓力隨之升高。為因應春節期間醫療用血需求，台中捐血中心近日舉辦捐血活動，並正式啟動「捐血月」，目標在過年前至少儲備14天血量，其中A型與O型血液目前最為短缺，存量偏低。

台中捐血中心主任林冠州表示，天氣轉變易造成民眾身體不適，符合捐血條件的人數隨之減少；加上年節將近，民眾忙於過年事務，導致血液募集面臨雙重挑戰，因此春節前一個月是補足血庫的關鍵期，亟需社會大眾共同挽袖捐血。

台灣血液基金會以「捐血傳愛．守護生命」為核心理念，長期推動定期捐血。捐血中心指出，目前A型與O型血液存量僅約4至5天，仍低於標準安全存量7天。今年春節連假長達9天，醫療體系對血液的需求不減反增，血液儲備顯得更加重要，呼籲符合資格的民眾把握時機，為醫療體系注入關鍵能量。

A、O型血只剩3天，中港捐血室1月18日辦大型捐血救血荒。(圖／記者澄石翻攝)

林冠州也指出，自去年起，血液已被納入「國安韌性」的一環，平日庫存標準由7天提升至10天，以因應突發事件或災害需求。台中捐血中心期盼在1月15日至2月15日「捐血月」期間，能募集到10至14天的血液存量，確保春節期間醫療用血無虞。

為提前備足年節血量，「生命之愛志工團隊」攜手「嘉麗建設」，規劃連續4週、每週1場的捐血活動，廣邀民眾響應，以實際行動守護血庫安全，展現民間團體在公共醫療議題中的重要力量。

活動現場也獲得政界與地方人士支持，包括國民黨江啟臣、楊瓊瓔，民進黨何欣純等市長擬參選人，以及議員賴義鍠、劉士州與里長王勝偉等到場參與，並與民眾一同挽袖捐血，齊聲呼籲社會大眾踴躍加入捐血行列。

捐血傳愛不間斷，台中捐血月首場募得616袋血液。(圖／記者澄石翻攝)。

2026年捐血月以「捐血傳愛．守護生命」為主軸，除捐血行動外，也結合警消單位進行防詐、防災宣導，並推動「小大人的血液課」，從小扎根正確捐血觀念。主辦單位嘉麗建設指出，捐血月首場於中港捐血室舉行，共吸引334人次捐血，累計捐出616袋血液，成果豐碩，為後續場次注入強心針。

