捐血傳愛 守護生命 宜蘭縣慶祝119消防節熱血接力迎新年

▲宜蘭縣119消防節「捐血傳愛 守護生命 」活動來賓留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】慶祝119消防節，宜蘭縣政府消防局結合順順鵝肉大王總店舉辦「捐血傳愛，守護生命」活動，18日在宜蘭市友愛大樓盛大辦理，宜蘭縣代理縣長林茂盛，宜蘭市長陳美玲、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及縣議員黃定和等多位民意代表到場加持，消防局長徐松奕也帶領各地「打火兄弟」挽袖捐血，場面溫馨。

▲林茂盛代理縣長親臨活動現場致詞。

農曆年節將至，醫療機構的血液需求量隨之攀升，為確保春節期間血液庫 存無虞，由順順鵝肉大王總店主辦，宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣義勇消防總隊 宜蘭義消分隊協辦，18日9時至16時盛大辦理「119消防節～捐血傳愛，守護生命」活動 ， 延續前一日119消防節系列活動。本次捐血特別結合1月 15日至2月15日的「115年捐血月」活動擴大辦理。

廣告 廣告

宜蘭縣政府消防局及宜蘭義消分隊自107年起，除110年因疫情停辦外，每年皆號召打火弟兄與民眾共同挽袖捐血，去年活動創下「129人次、捐血215袋」的佳績，展現出澎湃熱血；此外上午在活動現場特別安排CPR+AED急救宣導、消防衣帽鞋體驗以及義消招募攤位，讓民眾在獻出愛心的同時，也能深入了解消防工作、增進救災技能。

▲打火兄弟響應捐血情形。

今年期望在捐血月的號召下，能再次動員消防、義消同仁、替代役男及熱血民 眾，攜手鄉親共同締造新紀錄！ 代理縣長林茂盛親臨現場表示：「捐血1袋、救人1命。消防人員平時穿梭火場保護生命安全，今日則透過捐血傳遞愛與希望，這是對社會最溫暖的回饋。」林代理縣長除感謝所有人的付出，也特別號召有志青年加入義消行列， 共同守護宜蘭家園。(照片記者林明益翻攝)