捐血傳愛 高鐵新竹站號召挽袖助人
每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，自十一月七日（五）起連續四個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線十一個高鐵車站，舉辦十二場巡迴募血活動，誠摯邀請熱血民眾與高鐵員工一起挽袖助人。
高鐵新竹站在七日登場，除高鐵員工外，許多熱情民眾捲起衣袖一起響應。此次活動從早上到傍晚統計共有二百零九人參與，總計募集三百一十三袋熱血，讓人來人往的車站增添滿滿愛心。參與捐血的范先生表示，「今年已經是第六次參與高鐵捐血活動，除了為血庫盡一份棉薄之力外，每年也會被高鐵額外提供的精緻禮品吸引，感謝高鐵用心舉辦活動，讓自己能夠幫助到需要被幫助的人。」
高鐵新竹站長陳欣宜八日表示，血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持，藉由此次北中南各車站巡迴接力募血活動，讓愛心延續不間斷，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖的台灣WAY，為感謝及鼓勵民眾捲起衣袖助人，凡捐出熱血二百五十ml即可獲贈兼具美感與實用性的「高鐵造型眼罩枕」乙個，捐血五百ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止，歡迎大家發揮愛心、共襄盛舉！
其他人也在看
寒冬送暖 捐血傳愛 高鐵新竹站號召挽袖助人
每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，自十一月七日起連續四個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線十一個高鐵車站，舉辦十二場巡迴募血活動，誠摯邀請熱血民眾與高鐵員工一起挽袖助人。高鐵新竹站在七日登場，除高鐵員工外，許多熱情民眾捲起衣袖一起響應。此次活動從早上到傍晚統計共有二百零九人參與，總計募集三百一十三袋熱血，讓人來人往的車站增添滿滿愛心。參與捐血的范先生表示，「今年已經是第六次參與高鐵捐血活動，除了為血庫盡一份棉薄之力外，每年也會被高鐵額外提供的精緻禮品吸引，感謝高鐵用心舉辦活動，讓自己能夠幫助到需要被幫助的人。」高鐵新竹站長陳欣宜八日表示，血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持，藉由此次北中南 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 14 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前