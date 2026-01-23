捐血前先移走路障護安全 民眾天冷捐熱血"領土雞"

中部中心/李文華 彰化報導

呼喚民眾，天冷還是要踴躍出門！彰化有社福團體，今天（23日）辦捐血活動，送1隻土雞還有禮券等，多項禮物，吃土雞補身的好康，也成功吸引許多民眾來捐血，還衍生出插曲，排隊民眾，看到路上突然出現障礙物，大家也發揮愛心，同力把路障移除顧安全。

他們頂著寒風，依序坐在椅子上，排著隊，突然之間！有的排三角錐，有的負責警戒，鎖定的目標，是這個裝滿鐵器的大箱子，看看路口監視器畫面，藍色路障就這樣立著，過往車輛都必須繞過它，萬一有人撞上去呢？這幾位壯丁，合力把路障移走！

民眾踴躍捐血領土雞。(圖/李文華攝)

這是發揮愛心衍生出來的插曲啦，其實他們是為了！社福團體辦捐血活動，從23日上午9時半，到下午4時舉行，只要到場捐血，就可以獲贈豐富禮品！捐血200CC，送土雞1隻、大賣場禮券200元、麵線等。如果捐血500cc，再加贈禮券300元。民眾說，衝著捐完血吃土雞補身，當然很吸引人，不過，他們多半有定期捐血習慣，剛好來做愛心，順便領獎品！

民眾踴躍捐血領土雞。(圖/李文華攝)主辦單位說，最近天氣冷，民眾捐血意願也有點冷，加上要補足過年血庫存量，因此祭出豐富獎品，而且十分實用，估計價值逼近千元，吸引民眾踴躍捐輸熱血！

